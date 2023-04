Nikos Aliagas n’animera plus "50’ Inside" la saison prochaine

"Je me suis souvent demandé si les gens avaient envie de me voir tout le temps. Il y a d’autres animateurs. Depuis 16 ans, je prends l’antenne à 17h50 et la rends à 1h du matin le samedi. C’est beaucoup", avance Nikos Aliagas qui "veut prendre du temps pour lui", notamment "développer ce qu’il fait de plus en plus autour de la photo". Il a déjà de nombreuses expositions à son actif. Le présentateur "souhaite concentrer les enjeux de sa carrière sur les samedis soirs".