Nour, la gagnante de "The Voice 2022", sort enfin son premier single

"Premier amour / Au premier baiser, je suis ensorcelée / Premier amour, je t’aime et pourtant en un coup de vent / Premier amour, déjà terminé me laisse le cœur brisé / Je dois t’oublier", martèle-t-elle dans le refrain. Teintée de piano, la ballade offre à Nour tout l'espace pour une nouvelle démonstration vocale. De paroles presque murmurées à un final tout en puissance. La chanson n'est pas sans rappeler "À fleur de toi" de Vitaa, qu'avait reprise Slimane. Lors de son passage dans "The Voice" au printemps, Nour avait impressionné par sa maîtrise.