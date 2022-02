Nouvelles règles, Nolwenn Leroy en coach surprise : tout ce qu'il faut savoir sur "The Voice" saison 11

Enfin sachez que Florent Pagny sera bel et bien présent chaque samedi dans son fauteuil rouge. Le vétéran coach a en effet tourné cette salve d'auditions à l'aveugle avant l'annonce du cancer dont il souffre, le 25 janvier dernier. "On va arrêter les concerts, finir les enregistrements de "The Voice" et honorer certains engagements parce que je peux encore chanter, et ensuite on va s'occuper de soi, mais sainement, avec le bon moral", a-t-il expliqué vendredi soir sur le plateau du 20H de TF1.