NRJ Music Awards : Isabelle Adjani, une popstar inattendue sur la Croisette

Concert futur ou pas, la sortie de Bande Originale intervient au moment où Isabelle Adjani, star ultra-secrète, fait l’actualité à plus d’un titre. Actuellement au casting de Voleuses, le film d’action de Mélanie Laurent qui cartonne sur Netflix - et où elle joue une mère-maquerelle du crime -, elle prêtera bientôt sa voix à l'un des personnages de Wish, Asha et la bonne étoile, le Disney de Noël, 13 ans après avoir doublé la méchante de Raiponce.

Enfin, au rayon judiciaire, la comédienne a été jugée fin octobre à Paris pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. La star, qui ne s’est pas présentée à l’audience, est accusée d’avoir dissimulé une donation en prêt et de s’être fictivement domiciliée au Portugal. Le parquet national financier a requis 18 mois de prison avec sursis probatoire et 250.000 euros d'amende à son encontre. La décision sera rendue le 14 décembre prochain.