NRJ Music Awards : Nuit Incolore, Chiloo, Bianca Costa… Qui sera la révélation francophone de l'année ?

Né au Caire d’un père égyptien et d’une mère française, ce songwriter sensible a écrit ses premiers textes à son arrivée en Normandie. Sa pop cosmopolite puise dans le rock et les musiques urbaines. Depuis sa participation à "The Artist" sur France 2, il a multiplié les singles jusqu’à la parution fin octobre de l’album Miroirs et son single "Celui qui part".