Olivier Chantreau, dans "Le Colosse aux pieds d'argile" sur TF1 : "Je n'ai pas le rôle le plus facile"

Comment se prépare-t-on pour un tel rôle ?

J'ai beaucoup discuté avec Stéphanie Murat. Une fois passé l'idée qu'il y a quelque chose de monstrueux en lui, on essaie de comprendre le personnage par un biais humain, car on doit l'interpréter. On s'interroge sur son parcours. Est-ce que lui-même aurait pu être une victime ? Parce qu'on sait que beaucoup de pédophiles ont été victimes avant. Même si rien ne l'excuse, je ne voulais pas en faire un monstre.

Les scènes d'agression sexuelles ont été tournées avec subtilité. Comment les avez-vous vécues, notamment avec le jeune comédien qui interprète Sébastien ?

Tout le tournage a été assez heureux, mais ces scènes-là ont jeté un froid. J'ai été d'une grande bienveillance, évidemment, envers Timi-Joy Marbot, le jeune acteur. On avait une très belle relation sur le plateau. Mais on a été rattrapés par la scène parce que même en ayant du recul, il y a des caresses, des gestes et forcément, ça glace. On les a digérés, mais ça nous a marqués sur le coup. On ne peut pas être insensible à ça.

Aujourd’hui, un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. C'est un chiffre terrible…

Oui, c'est vrai. Si on ne fait plus attention à l'enfance, on peut dire adieu à beaucoup de choses. C'est un peu comme avec le troisième âge, quand on voit l'état des maisons de retraite, c'est effrayant. L'enfance et la vieillesse sont les deux pendants de la vie, en réalité. Si on ne protège pas les enfants, on court à notre perte. C'est plus qu'important, c'est vital.