Pauline éliminée de "Koh-Lanta" : "Si je devais retenir une personne de cette aventure, ce serait Louana"

C’est quoi la suite pour vous ? Ce "Koh-Lanta" vous donne-t-il envie de découvrir de nouveaux univers ?

Même si ce n’étais pas le but, c’est vrai que "Koh-Lanta" vous offre pas mal de visibilité. Je suis passionnée de sports automobiles, c’est ma vie et celle de mon frère, et je me suis dit pourquoi pas ouvrir une chaine YouTube pour faire découvrir les coulisses de cet univers. J’y réfléchis et je pense que je vais me lancer d’ici peu.

Votre frère Théo est-il un futur champion de Formule 1 ?

C’est le but en tout cas et il est à pas grand-chose d’y arriver. J’espère qu’il va réaliser son rêve parce que c’est un peu le mien aussi. Là, il est en Formule 2, en tête du championnat et il vient de gagner sa dernière course à Imola. J’espère qu’il va continuer sur cette lancée même si ça va être mouvementé. Mais c’est ça la course !