Pierre, vainqueur de la "Star Academy" : "Dadju m'a fait un magnifique cadeau"

Le Normand Pierre a triomphé en finale de la "Star Academy" face à Julien, samedi sur TF1. Une soirée marquée par le happening de Dadju, qui lui a demandé de chanter sa propre composition, "Ce qu'on était". Au lendemain d'une nuit sans sommeil, l'heureux vainqueur nous a raconté son parcours et ce moment de télé magique.

Le lauréat, c'est lui ! Au terme de trois mois d'aventure, Pierre Garnier, 21 ans, a remporté la finale de la 11ème saison de la "Star Academy" samedi soir sur TF1. Un dernier prime magique marqué par son face-à-face avec son rival et ami Julien, des performances solo de toute beauté et une surprise de taille lorsque Dadju lui a demandé d'interpréter sa propre composition, "Ce qu'on était", en direct devant 4 millions de téléspectateurs. Encore sur son petit nuage, le Normand promis à une belle carrière a accepté de répondre aux questions de TF1info ce dimanche après-midi...

Est-ce que tu as un peu dormi depuis hier soir ?

Pierre : Hé non, pas encore ! (Rires). Après le prime, j’ai pris le temps de parler avec les membres ma famille, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vu. Et après on s’est retrouvé avec toutes les équipes qui ont bossé sur cette magnifique émission. On a enfin pu se poser un peu pour discuter et profiter de ce moment ensemble.

Au départ, tu n’avais pas forcément le profil du "chanteur à voix" comme on l’imagine. Comment as-tu eu l'idée de faire la Star Ac ?

Tout simplement après avoir vu la précédente saison. Moi je n’ai pas eu la chance d’avoir énormément de cours de chant, encore moins de danse. Je suis un autodidacte, comme on dit. Et je trouvais que ce serait bien pour moi de travailler avec des profs compétents et de gagner ensuite un peu de visibilité pour la musique que j’ai envie de faire.

Franchement être arrivé dans l’émission après les castings, c’était déjà une victoire Pierre

À ton arrivée au Château, tu étais plus discret que d’autres élèves. Tu t’es senti tout de suite à ta place ?

Franchement oui. Entre nous, il y avait une ambiance très familiale, on s’entendait tous très bien. En fait chacun arrivait à trouver sa place. Certains étaient sans doute plus extravagants, d’autres plus réservés comme moi. Mais chacun avait son rôle à jouer et je crois qu’on s’est tous bien complétés.

Est-ce que tu as tout de suite pensé pouvoir gagner ? Ou bien est-ce venu au fil des semaines ?

Non, non, je n’y croyais pas du tout au début ! Franchement être arrivé dans l’émission après les castings, c’était déjà une victoire. Après je voulais simplement apprendre, devenir de plus en plus fort. Essayer de rester chaque semaine. En revanche c’est dur de se dire qu’on peut gagner.

Il y a quand même un moment où ça devient concret, non ?

Bien sûr, quand j’arrive dans le carré final ça s’intensifie. Et je me dis que peut-être je suis légitime et que j’ai une chance de l’emporter.

La première fois qu'on chante "Shallow" avec Héléna, on était stressé, on ne se connaissait pas du tout Pierre

Musicalement, on a pu te cataloguer comme le rockeur de la saison. Mais tu as vite montré que tu étais à l’aise dans d’autres registres. C’est quoi au fond le style de Pierre Garnier ?

C’est difficile de définir son style, parce que je fais la musique qui me vient. Sur la Star Ac, j’ai pu m’essayer à plein d’univers différents. Tout en ramenant un peu mon côté à moi. Je dirais que c’est un peu pop rock, avec une dimension acoustique. Pour la voix, c’est une question de ressenti.

Est-ce que tu t’es étonné sur certaines reprises ?

Quand on m’a annoncé que j’allais chanter du Céline Dion, j’avoue que je me suis dit "ok, très bien, mais ce n’est pas mon truc à moi du tout !". Au final, je crois que j’ai réussi à la ramener dans mon style. J’ai pris énormément de plaisir à l’interpréter et c’était vraiment chouette.

C’est peut-être ta plus belle performance en solo, non ?

En tout cas c’est celle que j’ai préféré en solo. Je n’y croyais pas vraiment au départ et en voyant le résultat, j’étais plutôt très content !

Star Academy 2023 - Pierre chante "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion Source : Star Academy

Une autre performance marquante, c’est le duo sur "Shallow" avec Héléna. Vous la chantez lors du premier prime… puis lors du tout dernier hier soir. Qu’est-ce qui a changé entre les deux ?

La première fois, on n’avait jamais chanté sur un plateau comme ça et c’était vraiment très impressionnant. On était stressé, on ne se connaissait pas du tout. En le refaisant sur le dernier prime, on voit tellement l’évolution, on a tellement appris, on a vécu tellement de choses. Cette fois, on l’a chanté en tant qu’amis et c’est fou.

Vous allez être obligés de la chanter tous les soirs sur la tournée ?

Ça je n’en ai aucune idée ! (Rires).

Star Academy 2023 – Héléna et Pierre chantent “Shallow“ de Bradley Cooper et Lady Gaga Source : Star Academy

Le temps fort pour tout le monde samedi soir, c’est la surprise de Dadju qui s’est interrompu pour que tu chantes ta chanson, "Ce qu’on était". On est d’accord que tu n’étais au courant de rien ?

Je n’étais au courant de rien ! Quand Dadju arrête la musique, je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas grand-chose. Il m’a fait un magnifique cadeau en me laissant l’opportunité de chanter ma chanson sur un prime comme ça. C’était inespéré et surréaliste quand j’ai vu les artistes et tout le public chanter avec moi. C’est un moment que je n’oublierai pas, c’est sûr. Je pense que c’est LE moment de la finale.

Sur le moment, on se demande si tu n’es pas un peu inquiet…

Ah oui oui, j’ai eu un petit moment de flottement. Parce que sur un prime comme ça où tout est précis, c’est quand même un moment assez rare.

Cette chanson, Dadju en était tombé amoureux en venant au Château. Quelle est son histoire ?

Ecoute, cette chanson je l’ai écrite quelques semaines seulement avant d’entrer à la Star Ac. Au départ on travaillait à plusieurs avec des copains, on avait du mal à avancer et on s’est posé pour réfléchir à un sujet qui nous parlait : les histoires d’amour qui se terminent mal !

Ce sera ton premier single ?

Je pense qu’on va essayer de la sortir le plus vite possible. Je ne peux pas encore donner de précisions, mais ce sera mon premier single, oui.

Star Academy 2023 - La surprise de Dadju : Pierre chante sa propre chanson pour la première fois en direct ! (Finale) Source : Star Academy

Est-ce que tu penses déjà à l’album ?

Franchement je pense d’abord à la tournée qui s’annonce colossale. Il faut se concentrer et avancer étape par étape, aller à la rencontre du public qui nous a suivi depuis le début. Leur proposer quelque chose de bien.

Un mot sur Julien. Au-delà de la finale, la dernière semaine a renforcé vos liens ?

On a une belle relation. Parce que c’est comme ça qu’on fonctionne depuis le début : on s’entraide, on avance sereinement. C’est une relation simple et amicale. On s’est toujours tiré vers le haut.

La Star Ac, ça t’a changé humainement ?

J’ai évolué. J’ai rencontré des gens formidables qui m’ont fait prendre confiance en moi et m’ont appris tellement de choses sur moi. En fait je crois que je suis plus moi-même maintenant qu’au début.

L'émission reviendra bientôt sur TF1. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes talents qui rêvent de faire cette émission ?

S’ils sont passionnés de musique et que c’est le métier qu’ils ont envie de faire, ils ne doivent pas hésiter à tenter leur chance. Il ne faut pas se demander si on est légitime ou capable de faire ça. Il faut se lancer et se laisser porter.

