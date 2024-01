Après "Profilage", Diane Dassigny rejoint "Plus belle la vie" sur TF1 : "Jennifer est un rayon de soleil"

Son personnage a fait une entrée fracassante dans "Plus belle la vie, encore plus belle", la suite du feuilleton culte que diffuse TF1 depuis le 8 janvier. Secrétaire dans le nouveau cabinet médical, Diane Dassigny risque bien de pimenter la vie des anciens habitants du Mistral. TF1info l'a rencontrée à Marseille, non loin du nouveau bureau d'où elle devrait faire beaucoup rire les téléspectateurs.

Elle assure y être "très bien". Son bureau, "il est canon !", nous lance Diane Dassigny. On ne peut que confirmer ses dires, après avoir nous-même testé les décors de Plus belle la vie, encore belle. C'est là que l'actrice de 40 ans, qui a participé à quatre saisons de la série Profilage sur TF1, a fait ses premiers pas dans la suite du feuilleton culte désormais diffusé avec succès sur la première chaîne.

Son personnage a pris les choses en main pour espérer se faire embaucher en tant que secrétaire dans le cabinet médical de la place, où travaillent Gabriel Riva (Joakim Latzko), Léa Nebout (Marie Hennerez" et sa mère Babeth (Marie Réache). Une héroïne synonyme de bonne humeur, "en tout cas au début" prévient Diane Dassigny. TF1info l'a rencontrée dans la cité phocéenne début décembre.

Nedim IMRE / CAPA PICTURES /TF1

Qui est Jennifer Maseron, que vous interprétez ?

Je l'ai adorée dès la lecture ! Je peux vous dire que c’est la nouvelle secrétaire médicale qui, pour l’instant, n’a de lien de parenté avec personne. Au brief pour le casting, on me l’a présentée comme un rayon de soleil, quelqu’un de lumineux. Avec elle, on est plutôt sur du feel good et de la comédie. En tout cas au début, parce que mon personnage s’installe tranquillement.

Vous étiez quelle spectatrice de Plus belle la vie ?

Évidemment, j’ai vu des épisodes parce que j’ai beaucoup d’amis qui y sont passés en récurrent ou en guest. Après, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Mais c’est une série culte, donc en faire partie, c’est fou ! On est sur un renouveau donc finalement, j’aime bien l’idée de ne pas trop la connaître. Je n’ai jamais suivi de séries longues, sinon je sais que j'y passerai tout mon temps.

J’ai toujours entendu dire que c’était une famille mais c’est vraiment une série de cœur Diane Dassigny

Le tournage diffère-t-il de celui d’une série comme Profilage ?

Effectivement, ce n’est pas le même rythme parce que Plus belle la vie, c’est une quotidienne. Profilage, on tournait plusieurs épisodes par an, mais pas autant. Là, c’est un épisode par jour. Je travaille en parallèle à Strasbourg sur Parizot, le spin-off de Camping Paradis pour TF1 aussi. Ça n’a rien à voir ! C’est un polar, mon personnage est une châtelaine austère. C’est génial de pouvoir faire le grand écart en même temps. !

J’habite à Paris, il y a aussi la logistique des voyages. Mais c’est pas mal, ça laisse le temps de travailler dans le train ! Quand on a une vie de famille avec deux enfants en bas âge, ce n’est pas toujours évident d’apprendre ses textes à la maison. Ce qui est chouette, c’est de découvrir toutes les semaines les scénarios et ce que vont devenir nos personnages. On sait qu’on va tourner quasiment toute l’année. C’est d’autant plus excitant qu’on ne sait pas où les auteurs vont nous emmener, ce qu’on va leur inspirer…

Nouveau personnage incroyable : Jennifer Source : Plus belle la vie, encore plus belle

La réception du public joue aussi un rôle…

Oui, le public peut dire qu’il n’aime pas ce personnage et si ça se trouve dans deux mois, je ne suis plus là ! C’est un peu stressant. Sur Profilage, j’avais repris un rôle existant que tenait Julia Piaton. J’étais très angoissée parce que c’était vraiment le même personnage mais ça s’est très bien passé. Celui de Plus belle la vie est tout nouveau.

Justement, il y a eu un bizutage pour les petits nouveaux ?

Non, non ! Il y a une belle énergie, les anciens nous ont super bien accueillis. Ils ont été comme des grands frères et sœurs, c’était très agréable. Les techniciens étaient tellement heureux de recommencer à travailler sur cette série. La plupart sont là depuis le début, c'est fou. J’ai toujours entendu dire que c’était une famille mais c’est vraiment une série de cœur. Je ne sais pas si c’est Marseille et le soleil ! Personne ne tire la couverture à soi.

