Pour son retour évènement sur TF1 et TF1+, "Sections de recherches" se délocalise à La Réunion

Deux ans après avoir fait ses adieux aux téléspectateurs, les gendarmes emmenés par Xavier Deluc s’offrent une escapade dans l’océan Indien. Bernier et ses anciens collègues embarquent pour une "mortelle randonnée", titre de ce double épisode spécial diffusé ce jeudi 1er février à 21h10. L’intégralité de la série est disponible gratuitement sur TF1+.

Il a beau avoir raccroché l’uniforme, il ne peut pas s’empêcher d’enquêter. Même en vacances. Le commandant Martin Bernier reprend du service malgré lui pour un double épisode inédit de Section de recherches, ce jeudi 1er février à 21h10 sur TF1. Un évènement pour les amateurs de la série policière dont le dernier épisode a été diffusé au printemps 2022, après quinze ans de présence à l’antenne. Adieu la Côte d’Azur, c’est à La Réunion que se font les retrouvailles avec l’équipe de gendarmes emmenée par Xavier Deluc.

Une nouvelle soirée spéciale en tournage dans les Caraïbes

Déjà disponibles sur TF1+, les premières minutes de l’épisode font la part belle aux paysages de La Réunion. Jeune retraité, Bernier embarque pour un trek avec ses anciens collègues. "Mais à peine arrivés dans le gîte coupé du monde où ils doivent passer la nuit, un randonneur de leur groupe est retrouvé mort, suspendu à un arbre, dans une mise en scène macabre", précise le synopsis de cette intrigue qui plongera la section de recherches "au cœur des secrets de l’île", "entre esprits de la forêt, croyance locale et nature déchaînée".

Aux côtés de Xavier Deluc, Franck Sémonin, Fabienne Carat et Elise Tielrooy reprennent leurs rôles. Figurent également au générique Isabelle Vitari (Nos chers voisins), Olivier Sitruk (Balthazar), Élodie Varlet (Plus belle la vie, encore plus belle), et Soan Arhimann, ancien gagnant de "The Voice Kids". Cette "mortelle randonnée" ne marque toutefois pas la fin de Section de recherches, qui reviendra l’an prochain. Une nouvelle soirée spéciale, intitulée "Le 12e passager", est actuellement en tournage en Martinique et transformera l’ancien commandant de gendarmerie en skipper sur une croisière de luxe.

>> Section de recherches - 2x52 minutes ce jeudi 1er février sur TF1 et en streaming sur TF1+