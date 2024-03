Pourquoi vous ne verrez pas "The Voice" sur TF1 cette semaine

"The Voice" et "Koh-Lanta" ne sont pas diffusés ce samedi et ce mardi en raison d’un bouleversement des programmes. Les deux émissions cèdent leur place à l’équipe de France de football, réunie pour deux matches amicaux à quelques mois de l’Euro 2024.

Chanteurs et aventuriers devront attendre un peu. "The Voice" et "Koh-Lanta" ne seront exceptionnellement pas à l’antenne ce samedi 23 mars et ce mardi 26 mars pour respecter le calendrier de l’équipe de France de football. Les joueurs de Didier Deschamps se retrouvent pour la première fois de l’année à l’occasion de deux matches amicaux. Ils affronteront l’Allemagne au Groupama Stadium de Lyon avant de recevoir les Chiliens à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Griezmann forfait

Deux rencontres internationales, diffusées en direct sur TF1 dès 20h50, qui s’inscrivent dans la préparation pour l’Euro 2024. Dans le groupe D, les Bleus feront face aux Pays-Bas, à l’Autriche et à un adversaire qui sera déterminé lors des barrages. La compétition s’ouvre le 14 juin pour se refermer un mois plus tard. Emmené par le nouveau capitaine Kylian Mbappé pour ces deux matches à venir, le groupe sera privé d'Antoine Griezmann, forfait en raison d'une blessure à une cheville. Mais il étrennera de nouveaux maillots, faisant la part belle au coq tricolore.

"The Voice, qui proposera sa dernière sessions d'auditions à l'aveugle, " et "Koh-Lanta" retrouveront leur place habituelle dans la grille des programmes de TF1 dès la semaine suivante. Les épisodes déjà diffusés sont disponibles sur TF1+.