Cœur de pirate dans "Danse avec les stars" : "J’ai hâte de retrouver le public français"

La chanteuse québécoise de 34 ans fait partie des candidats de la 13ᵉ saison de l'émission sur TF1 et TF1+. Révélée au public français avec le titre "Comme des enfants", la musique a toujours été une thérapie pour elle. "J’ai besoin de cette nouvelle épreuve", a confié la maman de deux enfants.

Elle avait un peu disparu des radars. Cœur de pirate va faire son grand retour dans la 13ᵉ saison de "Danse avec les stars". "J’ai hâte de retrouver le public français, ça fait longtemps que je n’ai pas été à la télé donc ça va être assez fou", a admis la chanteuse de 34 ans lors de la conférence de présentation du programme à la presse. Bloquée au Canada en raison de la neige, Béatrice Martin, de son vrai nom, avait envoyé un message vidéo pour dire sa joie de faire partie de cette aventure.

"Je n’ai pas forcément d’appréhension avec les juges, je pense qu’ils vont être juste. Et pas trop cléments à mon égard parce que j’ai besoin de cette nouvelle épreuve, de cette nouvelle aventure", admet la chanteuse à la voix si particulière et au corps recouvert de tatouages.

Elle a chanté en duo avec Julien Doré

Artiste d'une grande sensibilité, Cœur de pirate a débuté le piano à l'âge de 3 ans. Adolescente, elle trouve dans la musique un exutoire pour raconter ses peines. Repérée sur Internet par un label, son premier album sort en 2008 au Canada puis en France. Le succès est rapide et les titres "Comme des enfants", "Ensemble" ou encore "Pour un infidèle", en duo avec Julien Doré, font un carton.

Son deuxième album "Blonde" se retrouve nommé dans la catégorie "Album de l’année" aux Victoires de la musique 2012. Son succès se poursuit avec ses albums suivants dans lesquels elle n'hésite pas à se livrer avec beaucoup d'honnêteté. En 2017, Cœur de pirate fait partie du jury à la treizième saison de "Nouvelle Star" sur M6. Trois ans plus tard, elle est coach dans la version québécoise de "The Voice". À l’automne 2021, elle sort son sixième album intitulé "Impossible à aimer", sur lequel on retrouve des chansons d’amour tristes, qui sont sa marque de fabrique.

Côté vie privée, Cœur de pirate est l'heureuse maman d'une petite Romy, née en 2012 et fruit de son amour avec le tatoueur Alex Peyrat. En 2016, la chanteuse fait son coming-out et quitte son mari après avoir officialisé son histoire avec la chanteuse transgenre Laura Jane Grace.

En mars 2017, elle annonce sur les réseaux sociaux qu'elle a renouvelé ses vœux avec Alex Peyrat, mais ils se séparent quelques mois plus tard. Désormais en couple avec Marc Flynn, Cœur de pirate a accueilli un petit garçon prénommé Arlo, né en janvier 2022.