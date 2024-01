De la fac de psycho aux collaborations avec Beyoncé et Pharrell Williams : qui est Mel Charlot, la nouvelle jurée de "Danse avec les stars" sur TF1 ?

La danseuse et chorégraphe canadienne sera jurée de la 13e saison du concours de danse qui démarre le 16 février sur TF1 (et en streaming sur TF1+). Elle sera aux côtés de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. On fait les présentations ?

Son nom ne vous probablement dit peut-être rien. Et pourtant, c'est une star dans son domaine. Mel Charlot fera partie du jury de la 13e saison de "Danse avec les stars" qui démarre le 16 février sur TF1 (et en streaming sur TF1+). La danseuse, chorégraphe et directrice artistique québécoise jugera les candidats aux côtés de l'indéboulonnable Chris Marques, mais aussi de Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot, qui font leur grand retour.

"Je vais apporter ma bonne énergie et mon expérience dans la compétition, car j'en ai fait beaucoup avant de rentrer dans l'industrie et travailler avec les artistes", a expliqué Mel Charlot lors de la présentation à la presse de cette nouvelle saison. Si elle cultive la bienveillance, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense.

J'accorde beaucoup d'importance à l'humain. Mel Charlot

"J'accorde beaucoup d'importance à l'humain, pas seulement à la compétition. Comment les candidats peuvent-ils se présenter lors des numéros, mais aussi à la télévision ?", détaille la chorégraphe dont le parcours forge le respect. Née à Montréal de parents d’origine haïtienne, Mel Charlot a toujours aimé la danse. C'est en regardant l’émission "So You Think You Can Dance" qu'elle a le déclic : elle réalise qu'elle peut vivre de sa passion.

En 2010, elle décide d'arrêter ses études de psychologie – qu'elle avait débutées pour faire plaisir à ses parents – pour se consacrer à sa passion. Elle pose ses valises à New York, où elle se forme à la danse. Spécialisée dans le hip-hop, elle fait de la compétition et se produit dans des comédies musicales comme Le Roi Lion.

Elle a collaboré avec Beyoncé et Pharrell Williams

Chorégraphe pour des émissions de télévision américaines ("The Masked Singer", "Lip Sync Battle", "So You Think You Can Dance"), elle collabore également avec de nombreux artistes internationaux comme Beyoncé, Cardi B, Puff Daddy ou Pharrell Williams.

En couple depuis 20 ans avec son mari Stanley – qui travaille comme coach spécialiste en performance athlétique –, Mel Charlot est aussi l'heureuse maman d'un petit Matéo âgé de 3 ans.

On a hâte de voir les conseils qu'elle prodiguera aux douze candidats qui tenteront de succéder à Billy Crawford. Cette année, les téléspectateurs découvriront les talents de danse de James Denton, Cristina Cordula, Cœur de pirate, Natasha St-Pier, Inès Reg, Black M, Adeline Toniutti, Keiona, Roman Doduik, Diane Leyre, Caroline Margeridon et Nico Capone.