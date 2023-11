Qui est Ophélia Kolb, la partenaire de Julien Doré dans "Panda" sur TF1 ?

Dans la nouvelle série de TF1, Ophélia Kolb incarne Lola, la policière qui fait équipe avec Julien Doré. Issue d’une famille de théâtre, elle a été révélée à la télévision grâce son rôle dans "Dix pour cent". Retour sur le parcours d’une comédienne qui se décrit comme une "boulimique de travail".

Ophélia Kolb joue aux côtés de Julien Doré dans Panda, la nouvelle série de TF1. Pour épauler le chanteur dans son premier grand rôle à la télévision, la chaîne a fait appel à cette comédienne de théâtre qui multiplie les rôles sur le petit écran depuis son rôle récurrent dans Dix pour Cent.

Panda, c’est Victor Pandaloni, un ex-flic écolo qui a tout plaqué pour élever son fils adoptif en Camargue, loin du bruit de la ville et des téléphones portables. Jusqu’au jour où un jeune délinquant en cavale lui fait croiser la route de Lola, une policière un peu déroutée par son mode de vie très "roots".

Fille d’une marionnettiste allemande et d’un metteur en scène turc, Ophélia Kolb a appris son métier sur les planches. En parallèle de ses études d’arts du spectacle à la Sorbonne Nouvelle, elle suit les cours de comédie du théâtre national de Chaillot, où ses parents ont tous les deux travaillé lorsqu’elle était enfant. "Mes baby-sitters, c’était l’équipe : les acteurs, les régisseurs ou les costumiers", confiait-elle en 2018 dans un portrait que lui consacrait Télérama.

Après une apparition dans la série Chez Maupassant sur France 2, Ophélia Kolb multiplie vite les petits rôles, éclectique au possible. Au cinéma dans Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar et L’Autre Dumas avec Gérard Depardieu. À la télévision dans Profilage, Caméra Café ou encore La Commanderie.

De "Dix pour cent" à "Tapie"

C’est en 2015 qu’elle entre pour de bon dans la lumière grâce au personnage de Colette, l’inspectrice des impôts qui partage la vie d’Andrea Martel, l’héroïne de Dix pour cent jouée par Camille Cottin. Un couple qui avait permis à la créatrice de la série Fanny Herrero d’aborder le sujet encore tabou de l’homoparentalité.

"C'est scandaleux qu'il y ait encore des gens qui pensent qu'une famille c'est forcément un papa et une maman, alors qu'il y a tellement de possibilités", confiait à l’époque la comédienne à Allociné. "Ce qui compte pour élever un enfant c'est l'amour qu'on lui donne."

Camille Cottin et Ophélia Kolb dans "Dix pour cent" sur France 2 - France 2

Depuis Dix pour cent, Ophélia Kolb multiplie les projets. Au théâtre, elle a décroché un Molière en 2019 pour sa performance dans La ménagerie de verre d’après Tennessee Williams. À la télévision, elle a tenu le premier rôle féminin de Jusqu’à ce que la mort nous unisse, un téléfilm de France 2 inspiré du thriller à succès de Karine Giébel.

À la rentrée, elle incarnait Michèle, la première épouse de Bernard Tapie dans la sulfureuse série Netflix avec Laurent Lafitte. En parallèle de Panda sur TF1, on peut la voir en ce moment sur Canal + dans Pamela Rose, la série, d’après la comédie culte de Kad Merad et Olivier Baroux.

Le point commun à tous ses projets ? "Je n’ai pas un objectif de carrière particulier", avouait-elle à Télérama. "Je joue, ça m’éclate, et je continue tant qu’on me le permet, tant que c’est possible ! Je suis assez boulimique de travail donc quand je ne travaille pas, c’est terrible".

>> Panda de Nicolas Cuche. Avec Julien Doré, Ophélia Kolb, Gustave Kervern, Hélène Vincent. Ce jeudi à 21h10 sur TF1