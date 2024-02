Qui sont Léa et William, les aventuriers-surprise qui rejoignent "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité" mardi soir ?

Deux nouveaux candidats vont rejoindre les Philippines lors de l'épisode 2 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité" mardi soir. En amont de sa diffusion sur TF1, l'émission dévoile les portraits de Léa, 22 ans, et William, 62 ans. Retrouvez le premier épisode et les temps forts de la saison en streaming gratuit sur TF1+.

Double surprise à l’issue du premier épisode de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité", le 13 février dernier sur TF1. Alors que Steve venait d’être éliminé après son coup de bluff manqué, les téléspectateurs ont découvert que deux nouveaux aventuriers, Léa et William, allaient rejoindre l’aventure durant l’épisode 2, diffusé ce mardi soir. Un secret bien gardé par la production, qui n'avait présenté que 20 candidats en amont du lancement de cette nouvelle saison, tournée comme la précédente aux Philippines.

En attendant de savoir quand et comment leur intégration va s’effectuer, l’émission dévoile sur les réseaux sociaux les portraits des deux recrues inattendues. La première, c'est Léa, 22 ans, étudiante infirmière et pompier volontaire. "Surtout, je vis pour le sport", précise-t-elle d’emblée.

"Hâte d'impressionner tout le monde"

"Je m’entraîne quatre fois par semaine en course à pied, crossfit une fois par semaine, natation une fois aussi. Et la musculation quatre fois par semaine", énumère la jeune femme qui a même été championne de France de sauvetage sportif en 2016. "J’ai hâte d’impressionner tout le monde", assure-t-elle. Nous, on l'est déjà en découvrant ces images...

Le deuxième candidat qu'on découvrira mardi soir, c'est William, 62 ans, un profil taillé pour "Koh-Lanta" puisqu'il se présente comme "un professionnel de la survie" qui organise des stages découverte de la forêt amazonienne en Guyane. Chasseur à l'arc et au lance-pierre "uniquement pour se nourrir", il veut se prouver qu'à son âge, il est "toujours capable de rivaliser avec des personnes plus jeunes".

Du haut de ses 62 ans, William sera le doyen de la saison puisque ce statut était détenu jusqu'ici par Nathalie, la consultante en transition numérique parisienne de 55 ans. Léa ne sera en revanche pas la benjamine puisque Alexis, le militaire en reconversion, a un an de moins qu'elle. Comment les deux nouveaux vont-ils s'intégrer dans l'aventure ? Pour le savoir, rendez-vous ce mardi soir à partir de 21h10 sur TF1.

Enfin, si vous avez manqué le premier épisode de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité", sachez qu’il est disponible en replay sur notre plateforme de streaming gratuit TF1+.