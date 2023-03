Rudy éliminé de "Koh-Lanta" : "J’ai été victime de mon côté grande gueule"

Helena, de son côté, dit avoir voulu briser votre binôme avec Esteban. C’est compréhensible, non ?

Elle est grave ! Quand ça l’arrangeait, elle formait un trinôme avec nous ! Ok, j'avais plus d’affinités avec Esteban. Mais elle était avec nous quand il fallait éliminer Alexandre. Mais ce qui me reste en travers de la gorge avec elle, c’est que je l’ai protégée au début de l’aventure quand elle était en danger après s’être mise en avant. Et là, elle me plante un coup de couteau dans le dos.

Esteban est-il le prochain sur la liste ?

Je pense que oui. Si on tient un tableau de chasse, il y a eu Tania, Rudy et sans doute maintenant Esteban. Ce qui est dingue, c’est qu’avec le ralliement d’Anne-Sophie et d'Helena, les anciens jaunes que sont Clémence, Quentin et Frédéric se retrouvent en position de winners alors qu'au départ, ce sont eux qui étaient en danger ! Je leur tire mon chapeau.

Denis Brogniart dit que vous avez été doublé par plus malin que vous…

Il faut l’admettre ! C’est un jeu, les jaunes ont été plus malins. Et je n’ai pas été suffisamment attentif au retournement de veste d’Helena et Anne-Sophie. Je pensais passer crème jusqu’à la réunification… Et au final, non.

L’abandon de Benjamin a été entraîné le retour de Tania dans l’équipe d’en face. Ça vous a fait plaisir ?

Oui, ça m’a fait plaisir. Même si effectivement, elle n’était pas dans mon équipe. C’était une alliée, une amitié du début. Et je suis content que son aventure continue.