Benjamin quitte "Koh-Lanta" sur abandon : "Je n’avais plus d’énergie à donner"

Votre départ entraîne le retour de Tania. Vous y avez songé avant de prendre votre décision ?

J’y ai pensé, oui. Mais je n’ai pas fait ça pour faire revenir Tania dans le jeu. Je l’avais à l’esprit et quand Denis l’a annoncé, j’étais content pour elle. Plus que si ça avait été quelqu’un d’autre ! Avec Tania, ça a matché dès la première nuit sur le camp et on ne s’est plus lâché jusqu’à ce que les équipes soient chamboulées lors de l’épisode précédent…

Justement. La séquence où on vous découvre enlacés au petit matin a pas mal fait parler sur les réseaux. Vos copains vous ont chambré ?

On m’en a beaucoup parlé, c’est abusé ! Tout le monde s’est fait des films dans sa tête. Mais au final, c’est plutôt rigolo. Elle a ce petit problème de santé, il lui fallait de la chaleur et on s’en est donné mutuellement. Et puis comme je suis célibataire, je n’ai pas fait de jalouse !