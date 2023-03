Martin contraint de quitter "Koh-Lana" sur blessure : "Ma cheville a tourné !"

Après la victoire lors de l’épreuve du confort, vous partez à l’hôtel avec les autres aventuriers. Et vous semblez un peu oublier la douleur…

Complètement. Sur l’épreuve, la blessure est chaude, et l’idée d’abandonner ne me vient pas à l’esprit. Je vais au bout, j’aide les autres et on gagne. Et ensuite, il y a cette escapade tous ensemble, un vrai moment de bonheur. On se brosse les dents, on mange et c’est l’extase après 15 jours à bouffer du manioc ! Si bien que je mets ma cheville de côté. Lorsque je vois ensuite les médecins, ils me demandent de faire des exercices dont je ne suis pas capable et ils me disent que ma participation à l’épreuve individuelle est compromise. Et là je m’effondre en réalisant que c’est sans doute plus grave…

Il vous a fallu combien de jours pour remarcher normalement ?

Plus de trois semaines. Autant dire que c’était mort pour la suite de l’aventure.

Dans ce cas, est-ce qu’on peut vraiment avoir des regrets ?

Bien sûr qu’il y a des regrets ! Personne n’imagine sortir sur blessure en partant à "Koh-Lanta". On connaît les règles, on sait qu’on peut être éliminé de façon très malpropre. Qu’on peut mentir dans votre dos, être trahi par la personne en qui vous avez le plus confiance. On envisage plein de scénarios. Mais pas celui-là. Non, non !