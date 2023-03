"Koh Lanta" : ce retour inattendu qui va tout chambouler dans l’aventure

La mort dans l’âme et les larmes aux yeux, le pauvre Martin fut contraint d’abandonner sur ordre des médecins après un parcours sans faute aux Philippines. Règlement du jeu oblige, c’est Rudy qui le remplacera. Mais seulement lors du prochain épisode. Un comeback qui promet de faire des étincelles puisque le conducteur de métro parisien a profondément divisé jusqu’ici. "Rudy, il n'est pas là pour cueillir des fraises", résume l'un de ses nouveaux équipiers dans la bande-annonce diffusée en fin d'émission.

On se rappelle ses déclarations tapageuses avant des épreuves décisives, perdues par son équipe. Et plus généralement de ses stratégies pas franchement bien vissées. La preuve : son élimination lors de l'épisode précédent de l’équipe des rouges, dont il croyait pourtant tirer les ficelles. "J’ai été victime de mon côté grande gueule. Avec moi, chaque petite erreur était multipliée par mille", nous confiait-il la semaine dernière, se gardant bien de dire qu'il allait revenir sur le camp.