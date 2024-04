"Koh-Lanta" : deux éliminations, une alliance qui change tout… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 10

Les douze aventuriers encore en lice s'affrontaient mardi soir dans "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". Aux Philippines, ce sont deux nouveaux candidats qui ont quitté l'aventure coup sur coup. Retrouvez l'épisode 10 en intégralité dès maintenant sur notre plateforme TF1+.

Amri, nouveau maître du jeu ? Après avoir donné son collier d’immunité à Océane et entraîné l’élimination de Léa la semaine dernière, l’ex-leader des jaunes est plus que jamais l’homme fort de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Il l’a de nouveau démontré mardi soir lors de l’épisode en scellant une alliance qui a mis un coup de massue sur la tête des ex-rouges. Un épisode à retrouver en intégralité sur TF1+.

La masterclass de l’entraîneur sportif a débuté par sa victoire sur la célèbre épreuve du tir à l’arc, le tout premier confort individuel de la saison. Le principe est bien connu des téléspectateurs de l’émission : à chaque salve, le candidat qui touche le plus près du centre de la cible casse la flèche de l’adversaire de son choix. Jusqu’au moment où il n’en reste que deux qui s’affrontent au meilleur des trois flèches.

Rebaptisé "Amri des bois", l’ancien champion de boxe française va bénéficier de sa précision, plaçant sa flèche à quatre reprises au plus près de la cible. Mais aussi de son amitié naissante avec Meïssa, en rupture avec les ex-rouges qui le prennent "pour un teubé" selon ses propres termes. Alors qu’il a l’opportunité d’éliminer Amri, l’agent de recouvrement préfère sortir Aurélien, s’attirant les foudres de David et Cécile.

Flèche après flèche, Amri se retrouve face à Pauline et Sébastien et choisit d’affronter la fromagère "au mérite" puisqu’elle a remporté deux des dix salves, contre aucune au charpentier qui reconnaît volontiers sa faiblesse. "C’était déjà un hold-up que j’arrive jusque-là", avoue-t-il, sans rancune.

Un confort magique pour Amri et Pauline

Le vent en poupe, Amri remporte la finale et lorsque Denis Brogniart lui propose de partager son confort, c’est sans hésitation qu’il choisit Pauline. La récompense est magique : après un dîner sous un ciel rempli de lucioles, un pêcheur local les emmène nager avec un requin-baleine. Le clou du spectacle : une nuit de sommeil dans un vrai lit !

Sur le camp, les rouges ruminent cette nouvelle défaite. D’autant plus que Amri a remporté un indice lui permettant de retrouver collier d’immunité. Le responsable tout désigné, c’est Meïssa. "Si on fait rentrer l’affect, on n’arrivera à rien", lui reproche Cécile. "Depuis la réunification le jeu est personnel et donc tu fais tes choix personnels", rétorque l’intéressé.

Non seulement Meïssa assume son admiration pour le patron des ex-jaunes. Mais il vient même lui proposer une alliance pour la suite de l'aventure. L’idée est aussi simple que machiavélique : voter comme les rouges pour qu'ils ne se doutent de rien. Mais prévenir Amri de l’identité de l’ex-jaune qu'ils veulent éliminer pour que le coach sportif puisse le sauver avec le nouveau collier qu'il trouve au beau milieu de la nuit, sous le regard inquiet de Mégane.

Avant un coup poker potentiellement redoutable, les candidats s’affrontent sur l’épreuve d’immunité. Surprise : Denis Brogniart leur apprend que si le vainqueur sera intouchable au conseil, celui ou celle qui arrivera à la dernière place sera purement et simplement éliminé. "J’espère avoir le mental pour ne rien lâcher", souffle Julie, l’une des candidates qui souffrent le plus de la faim.

Pour sauver leur peau, les aventuriers s’affrontent sur un autre classique de l’émission : après avoir placé six dominos en équilibre reliés à une corde, ils doivent regagner leur position initiale à reculons sans les faire chuter. Un exercice qui requiert autant de nerfs que de précision. Deux atouts de plus en plus indispensables à ce stade du jeu.

Comme lors de l’épisode précédent, c’est Jean qui remporte cette épreuve décisive, le charpentier faisant preuve de calme et de précision pour prendre le meilleur pour son confrère Sébastien. Ils sont suivis dans l’ordre par David, Léa, Aurélien, Mégane, Pauline, Amri, Meïssa et Cécile, laissant Julie affronter Océane lors d’un duel à couteaux tirés. Malgré la fatigue, l’artisan taxi prend le meilleur sur la gérante de société et sauve sa peau.

Meïssa "en sous-marin"

"Quand vous avez dit que l’épreuve était éliminatoire, je me suis rendue compte à quel point j’avais envie de me battre", avoue la jeune femme à Denis Brogniart. "Mais je n’avais plus force". Pour Amri, son départ est "un tremblement de terre" car il place de nouveau les ex-jaunes en infériorité numérique avant le conseil. "J’ai conscience que ma contreperformance aura des conséquences", reconnaît la sortante.

Les ex-rouges vont-ils reprendre l’ascendant sur les ex-jaunes ? Même pas. Bien décidé à faire payer ses coéquipiers leur manque de confiance en lui, Meïssa livre la meilleure performance d’acteur de toute la saison. "Ils ne sont pas prêts", avoue-t-il aux caméras. "Moi je suis totalement dans le sous-marin. Je les regarde se prendre la tête pendant que j’avance mes pions tranquilles !".

Après de longues discussions, les ex-rouges se mettent d’accord pour voter contre Amri, persuadés qu’il va se servir de son collier pour sauver Pauline. Comme prévu, Meïssa ne laisse rien transparaître. Même si peu trop sûr de lui, l’agent double avoue à Mégane qu’elle n’a "rien à craindre" de le part du camp d'en face. La vendeuse d’autos comprend qu'un mauvais coup se prépare et tente d’alerter les autres pour qu'ils votent contre Pauline. En vain.

Lors du conseil, Amri annonce qu’il a décidé de servir de son collier pour lui-même. Aucune des sept voix rouges contre lui n’est donc comptabilisée contre lui. Et c’est Cécile, perçue à juste titre par les ex-jaunes comme "le cerveau" des ex-rouges qui prend la porte. "J’ai la sensation qu’on n’a pas tous joué carte sur table", explique-t-elle aux caméras. "J’espère que Meïssa n’est pas allé à contre-courant et qu’il n’a pas sciemment sauvé Amri". Comment dire…

>> L'épisode 10 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité" et tous les précédents sont disponibles sur TF1+