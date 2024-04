"Secret Story" saison 12 : quels sont les secrets jalousement gardés dans la maison ?

Après sept ans d'absence, "Secret Story" a fait son retour sur TF1 avec 15 candidats venus d'horizons divers. Lors du premier prime, mardi soir, Christophe Beaugrand a dévoilé l'intitulé des secrets qu'ils vont tenter de conserver le plus longtemps possible. Retrouvez les meilleurs moments de l'émission et des extraits exclusifs sur notre plateforme TF1+.

Ils s’appellent Ulysse, Zoé, Kelyan ou encore Francesca… Les téléspectateurs de TF1 ont fait connaissance, mardi 23 avril au soir, avec les 15 candidats de la saison 12 de "Secret Story". Âgés de 18 à 36 ans, venus de toute la France, de Belgique et d’Espagne, ils comptent bien protéger leur secret le plus longtemps possible. Si certains ont été dévoilés en direct par l’animateur Christophe Beaugrand, d’autres restent encore à attribuer de manière officielle. Voici la liste complète…

Je suis athlète aux prochains Jeux

Je suis champion(ne) international(e) de magie

Nous sommes en couple

Le public m’a découvert(e) dans la saison 1 de "Secret Story"

Nous sommes les voleurs de la Maison

Je suis le créateur (ou créatrice) de "Quoicoubeh"

J’ai été abandonnée dans une gare à l’âge de 4 ans

Je suis la voix du plus célèbre sorcier du monde

Nous ne sommes pas jumeaux

Je suis rentré(e) dans la maison le deuxième jour

Je suis champion(ne) de danse latine

J’ai participé à Miss Univers

Mardi soir, la production de "Secret Story" a réservé une (énorme) surprise aux candidats et aux téléspectateurs. Après avoir remporté le premier jeu de l’aventure, Zoé et Maxence se sont rendus dans le confessionnal où La Voix, la vraie, leur a révélé qu’elle ne prenait pas sa retraite, contrairement à ce qui avait été annoncé en début de semaine. Et que celle qu’on a entendue toute la soirée n’était qu’un leurre. Mais ce n’est pas tout ! Les 15 candidats ont un secret commun qu'ils ont une semaine pour découvrir : "Nous sommes les habitants de la fausse maison". Pour en savoir plus, rendez-vous dans la quotidienne ce mardi à 17h30 sur TF1 et en streaming sur TF1+.