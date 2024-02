"The Voice 2024" : Camille Lellouche sauve Eleen, la candidate qui lui a "transpercé le cœur"

La saison 13 de "The Voice" a débuté samedi soir sur TF1 avec une première salve d’auditions à l’aveugle. Eleen, 28 ans, a été repêchée par Camille Lellouche, dans le fauteuil de super coach cette saison. Revivez cette séquence inattendue et découvrez le coach qu’elle a choisi dès maintenant sur TF1+.

Il y a quelques mois encore, Camille Lellouche rêvait d’être rappelée par "The Voice", l’émission qui a donné un coup d’accélérateur à sa carrière. Elle a été exaucée puisque la production lui a proposé de succéder à Nolwenn Leroy dans le rôle de "super coach", chargée de repêcher six candidats lors des auditions à l’aveugle.

La première à bénéficier de cette seconde chance, c’est Eleen, 28 ans, une candidate qui vient de Seine-Saint-Denis. "J’ai fait pas mal de castings dans ma vie, je crois que j’ai commencé dès l’âge de 16 ans", explique-t-elle dans son portrait. Depuis, cette autodidacte qui n’a jamais pris de cours de chant a déjà vécu pas mal de désillusions. "Mais je ne lâche pas l’affaire".

Une habituée des castings

Sur la scène du studio du Lendit, Eleen a décidé de chanter le puissant "Listen" de Beyoncé. Dès les premières notes, elle lâche les chevaux. "Pour l’instant, ça ne me parle pas", avoue BigFlo à Oli. Au fil des secondes, la jeune femme enchaîne vibe sur vibe et donne tout ce qu’elle a sur le cœur. Entre hésitations et grimaces, on ne sait pas trop ce que pensent les coachs. Mais finalement aucun ne se retourne.

"Évidemment tu as un talent, évidemment tu as une voix. Pourquoi tu as choisi cette chanson ? Pourquoi tu as choisi du Beyoncé ?", lui demande Mika. "Pour le message qui est fort par rapport aux expériences que j’ai pu avoir dans la musique", répond Eleen. "J’ai l’impression qu’on essaie de me faire rentrer dans des cases et de ne pas me laisser m’exprimer."

On a vu la performance. Mais on n’a pas vu tout à fait ton cœur Zazie

"Contrairement à ce que tu as pu penser, cette chanson t’a fait rentrer dans une case", rétorque l’interprète de "Relax", qui lui suggère d’aller vers un registre plus simple. "Très rares sont les gens qui peuvent chanter cette chanson", souligne pour sa part Zazie. "On a vu la performance. Mais on n’a pas vu tout à fait ton cœur."

Après avoir salué les coachs et quitté la scène au bord des larmes, Eleen tombe dans les bras de son papa en coulisses. "Pour qu’on ne se retourne pas sur ça, c’est que le niveau est très très haut", estime Oli en plateau. "Mais Camille, elle y va". Le rappeur est-il en connexion télépathique avec la super coach ?

Backstage, Camille Lellouche se fraye un chemin jusqu'à la candidate et lui annonce qu’elle va lui offrir une seconde chance. "Quand Beyoncé la chante, je ne pleure pas", jure-t-elle. "Il n’y a pas une seule fausse note, c’est juste incroyable. Ils vont regretter de ne pas avoir buzzé", promet-elle. "Tu m'as fait du bien. Ça faisait longtemps qu’on ne m’avait pas transpercé le cœur."