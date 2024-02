VIDÉO - "The Voice 2024" : sosie vocal de Jacques Brel à 17 ans, Alphonse trouble Zazie et Vianney

La saison 13 de "The Voice" a débuté samedi soir sur TF1 avec une première salve d’auditions à l’aveugle. Le Dijonnais Alphonse, 17 ans, a bluffé tout le monde avec une reprise de "Fernand" de Jacques Brel. Revivez cette séquence étonnante et découvrez le coach qu’il a rejoint dès maintenant sur TF1+.

Il n’y a pas d’âge pour la nostalgie. N’est-ce pas Alphonse ? Originaire de Dijon, ce chanteur de 17 ans a étonné tout le monde samedi soir lors de la première salve d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de "The Voice" sur TF1. Le Dijonnais annonce la couleur dès son portrait. "Je n’aime pas trop la musique de notre époque", avoue-t-il, affichant sa préférence pour les chanteurs à textes d’autrefois "capables de taper du poing sur la table".

Chemise blanche sur pantalon noir, il vient interprète "Fernand", un classique de Jacques Brel extrait de l’album "Ces gens-là" paru en 1966. Dès qu’il ouvre la bouche, les coachs n’en reviennent pas. "C’est un imitateur ?", se demande Oli. Si la voix grave est bluffante, la gestuelle et les regards d’Alphonse sont tout aussi troublants pour nous téléspectateurs.

C’est vrai qu’on a entendu un peu trop Jacques Brel Zazie

Après avoir hésité aux premières notes de cette copie presque parfaite, Zazie et Vianney décident de se retourner lorsque le jeune homme sort soudain des rails. "Si Zazie s’est retournée comme moi, je crois savoir pourquoi", lui explique ensuite Vianney. "Parce que sur une note, on a entendu ta voix, on n’a plus entendu Jacques Brel (...). Et je suis sûr que le reste de l’aventure, tu vas nous montrer davantage."

"C’est juste un peu lunaire", renchérit Zazie. "Cette espèce de vieille âme comme ça qui chante comme si tu avais quelques décennies de plus. C’est vrai qu’on a entendu un peu trop Jacques Brel. Mais à 17 ans, ça peut être tout à fait compréhensible. On commence par admirer, et puis après ça bouge. Important d’avoir Alphonse un peu plus."

L’intéressé ne va pas avoir le choix de son coach puisque Zazie décide d’utiliser son "super bloc" contre Vianney. Le bouton en panne, Oli va bien tenter une conciliation. En vain. "Je suis désolée si tu voulais partir avec Vianney", lance la chanteuse à Alphonse lorsque le fauteuil de son camarade se retourne enfin. "Maintenant, tu es collé avec moi."