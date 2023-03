Un abandon, un retour et un éliminé… Le récap de l’épisode 5 de "Koh-Lanta : le feu sacré"

Quand Benjamin décide de faire ses valises pour le Vieux-Port, malgré tous leurs efforts pour le retenir, on se dit que la chance a tourné pour Nicolas et ses camarades. D’autant plus que le retour de Tania, une candidate que l’entrepreneur corse rêvait d’éliminer plus tôt dans l'aventure, n’est pas forcément une bonne nouvelle. "J’espère qu’elle a muri", glisse-t-il à Grace à la veille des retrouvailles. A-t-il été entendu par le dieu qui sommeille au fond du volcan Mayon ?