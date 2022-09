VIDÉO - "Danse avec les stars" : Carla déjà époustouflante sur "Running Up That Hill" de Kate Bush

Benjamine de la saison 12 de "Danse avec les stars", Carla a fait forte impression lors de son entrée en lice sur le plateau de "Danse avec les stars". Associée à Pierre Mauduy, nouvelle recrue de l'émission, la jeune chanteuse de 17 ans a époustouflé le jury avec une chorégraphie contemporaine sur "Running up that hill", le tube de 1985 de Kate Bush, remis au goût du jour par la série "Stranger Things".

Intense et spectaculaire, le duo a fait lever les quatre membres du jury et le public avec. Verdict ? Quatre buzz et la qualification directe pour la semaine prochaine ! C'est Jean-Marc Généreux, de retour pour suppléer Chris Marques, souffrant, qui résume le mieux ce qu'on vient de voir : "La petite Carla, on l'a mis au micro-ondes, elle est devenue une femme. On est passé de Bim Bam Boum à Bang Bang Bang... Et ça, j'achète !".