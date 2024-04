VIDÉO - "Secret Story" : découvrez le portrait des 15 candidats de la saison 12

Les 15 candidats de "Secret Story" saison 12 ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets, mardi soir. Auparavant, ils ont tous été soumis au détecteur de mensonge par la Voix, l'occasion de se dévoiler... ou pas. Revivez cette première émission et découvrez des extraits exclusifs dès maintenant sur TF1+.

L’émission culte de la téléréalité est de retour. TF1 a donné, mardi 23 avril au soir, le coup d’envoi de la saison 12 de "Secret Story", sept ans après la précédente. Avant d’entrer dans la Maison des Secrets, les 15 candidats ont été passés au détecteur de mensonge par la Voix. Une première émission que vous pouvez retrouver en intégralité dès maintenant sur TF1+.

Zoé

Secret story - Le portrait de Zoé la pile électrique Source : Secret story

Cette pétillante candidate belge de 24 ans est journaliste télé. Un atout pour remporter "Secret Story" ? "J’adore aller rencontrer les gens, leur parler, ils ont tendance à m’accorder leur confiance", confie-t-elle à la Voix. Son défaut ? "Je ne réfléchis pas trop quand je dis quelques chose. Certaines personnes tournent sept fois leur langue avant de parler. Moi ce n’est pas le cas. Peut-être que ça peut me porter préjudice." Son secret ? Elle est persuadée de pouvoir le garder.

Kelyan

Secret story - Le portrait de Kelyan le joueur de poker Source : Secret story

Il a 36 ans, il vit en Seine-et-Marne avec sa femme et ses enfants de 6 et 4 ans. Lorsqu’il affirme à la Voix qu’il est infirmier, le détecteur perçoit un mensonge. Son secret ? "Il est assez incroyable", assure-t-il. "J’ai beaucoup de gens qui se sont mis à pleurer parce que ça rappelle beaucoup de choses dans leur vie. Je n’arrive pas bien à comprendre comment je peux procurer autant d’émotion en disant simplement qui je suis."

Perrine

Secret story - Le portrait de Perrine la solaire Source : Secret story

Elle a 22 ans, elle vit à Madrid, où elle étudie en quatrième année d’école de commerce, et vit en colocation. "Je pense que je suis très sociable. J’ai une personnalité qui fait que je suis très gentille, très souriante, très rigolote. J’ai une image extrêmement naïve, ce qui n’est vraiment pas le cas."

Maxence

Secret story - Le portrait de Maxence le globetrotteur Source : Secret story

Il 29 ans, il est courtier en assurance dans une société française basée en Espagne. Grand voyageur, il revient tout juste d’Indonésie. "Je peux bosser d’où je veux, ce qui me permet d’allier ma passion à ma vie." Sa stratégie pour découvrir les secrets des autres ? "Prendre tout de suite le lead. Je vais parler à fond parce que lorsqu’on est en confiance, on a tendance à se livrer à fond".

Charlène

Secret story - Le portrait de Charlène la déterminée Source : Secret story

Elle a 26 ans, elle est créatrice de contenus sur les réseaux sociaux. Après avoir grandi à Grenoble, elle vit à Cannes depuis cinq ans. "J’ai un peu pété un câble à un moment donné, je me suis dit que j’avais envie de partir à l’aventure", explique à la Voix la jeune femme, très sûre d’elle en apparence. "Quand j’ai décidé quelque chose, je le fais, je fonce (…) Je suis très extrême. Si quelque chose m’énerve, je vais m’énerver très fort. Et si quelque chose me rend triste, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps."

Cameron

Secret story - Le portrait de Cameron le compétiteur prêt à tout Source : Secret story

Il a 23 ans, il habite à Paris. Proche de sa mère, il veut la rendre fière durant l’aventure. "J’ai envie qu’elle rigole beaucoup !", assure-t-il. Si sa bonne humeur sera un atout, le jeune homme promet d’être "sérieux sur les points importants". Il précise : "si je joue un jeu, ce n’est pas pour être deuxième. C’est pour gagner. J’ai joué au foot, j’ai été à Clairefontaine." Son secret ? "Sincèrement, il a changé ma vie". Grâce à lui, il est "entré dans le cœur des petits. Les plus de 35 ans, ils ne peuvent plus me voir."

Francesca

Secret story - Le portrait de Francesca l'observatrice Source : Secret story

Elle a 28 ans, elle est sommelière. Née à Vérone en Italie, elle vit en France depuis neuf ans. "Mes yeux et mon cerveau vont marcher à 100 km/h", promet-elle. "Quelqu’un qui ment, je vais le cramer tout de suite. J’ai l’œil !". Au propre comme au figuré puisqu’elle s’est fait tatouer l’œil de la Voix sur le bras droit, histoire de brouiller les pistes avec les autres candidats. "Je veux les emmener sur une piste qui est très loin de mon secret." Lorsque la Voix lui demande si elle connaît quelqu’un dans la Maison des Secrets, elle affirme que non. Sauf que le détecteur n’est pas de cet avis…

Léo

Secret story - Le portrait de Léo le sensible Source : Secret story

Il a 22 ans, il est parti de chez ses parents après le bac et depuis l’an dernier il est diplômé d’école de commerce. Depuis ? Il se balade. "J’adore voyager, je m’éclate". Habitué à vivre en coloc, il se voit bien nouer des amitiés pour "faire tomber quelques secrets". Ce grand sensible l’avoue : s’il participe à l’émission, c’est aussi parce qu’il a un prêt à rembourser !

Lou

Secret story - Le portrait de Lou la Gossip Girl Source : Secret story

Elle a 21 ans, elle vit à Marseille avec un garçon aux yeux bleus comme les siens. "J’ai un cœur pur et je ne veux pas faire mal", souligne la candidate. "Mais c’est dans ma vie. Là, je n’ai aucun problème avec le mensonge". Son point faible ? "Je ne suis pas prête à mettre ma relation amoureuse en péril. Mon copain, c’est mon copain."

Bruno

Secret story - Le portrait de Bruno l'indéchiffrable Source : Secret story

À 36 ans, c’est le doyen de la saison. Papa d’un petit Marcus âgé de 5 ans, il vient du Val-d'Oise. Quand la Voix lui demande ce qu’il fait dans la vie, il affirme être commercial. Mais le détecteur suggère qu’il ment. Et pour cause : il est personnel navigant commercial, c’est-à-dire steward. Son secret ? "Ça n’arrive probablement qu’une fois dans une vie."

Cassandra

Secret story - Le portrait de Cassandra la fausse naïve Source : Secret story

Elle a 19 ans, elle habite à Marseille, où elle dit suivre une formation d’auxiliaire de puériculture. Un mensonge, si l'on se fie au détecteur. "Je suis un petit démon au fond", explique-t-elle. "Au début, je vais jouer la naïve pour qu’on ne se doute de rien. Mais je vais chercher tous les secrets à fond." Le sien ? "Il a changé ma vie et je vais devoir être dans le contrôle quasiment tout le temps."

Alexis

Secret story - Le portrait d'Alexis le charmeur Source : Secret story

Il a 26 ans, il vit à Londres. Son métier ? Footballeur professionnel. Auparavant il a grandi à Strasbourg dans un quartier défavorisé. "Grâce à mon père qui m’a inscrit très tôt au foot, j’ai pu m’évader de toutes les mauvaises fréquentations que j’aurais pu avoir". Son secret ? "Personne n’est au courant, je ne suis pas du genre à en parler." Si bien que beaucoup de gens vont le découvrir en regardant l’émission.

Justine

Secret story - Le portrait de Justine la négociatrice Source : Secret story

Elle a 26 ans, elle a grandi à Metz mais vit à Besançon pour des raisons professionnelles. "Je suis une actrice américaine de renommée internationale", affirme-t-elle à la Voix, qui détecte un mensonge. En réalité, elle est commerciale, un métier qu’elle aime pour "le relationnel et les challenges". Habile négociatrice, elle va tenter d’inspirer confiance aux habitants pour percer leurs secrets.

Ulysse

Secret story - Le portrait d'Ulysse le mauvais perdant Source : Secret story

À 18 ans, c’est le benjamin de la saison. De son propre aveu, il est "malin", "compétiteur" et "déterminé". "Je veux toujours gagner", insiste-t-il. Grand sportif, il pratique le tennis en compétition depuis l’âge de 5 ans. Mauvais perdant au point de casser sa raquette ? "Ça, je ne l’ai jamais fait", promet-il au détecteur… qui n’est pas de cet avis. "Je déteste la triche. Ça peut me faire vriller". Nous voilà prévenus.

Maxime

Secret story - Le portrait de Maxime le perspicace Source : Secret story

Il a 23 ans, il vient de Waterloo en Belgique. Étudiant en commerce international, il assure à la Voix qu’il n’a pas encore choisi son métier. Mais le détecteur de mensonge à un doute. Enfant, le candidat était "timide et réservé". Si sa maman l’a aidé à sortir de sa coquille, c’est son secret qui l’a aidé à avoir totalement confiance en lui. "Il a changé ma vie car il m’a permis de voir le monde différemment". Mystère...

