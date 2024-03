"Je savais que j'étais en danger" : la candidate éliminée de "Koh-Lanta" se confie

Le sixième épisode de "Koh-Lanta : les Chasseurs d’Immunité", diffusé ce mardi soir, a été marqué par le départ de Sarah, l'experte-comptable de Bastia. Même si elle s'attendait à partir, le choc a été dur à encaisser, comme elle l'a confié à TF1info. Cet épisode et tous les précédents sont à revivre dès maintenant en streaming sur TF1+.

Elle se savait en danger. Ce mardi 19 mars, Sarah a été éliminée au terme du sixième épisode de "Koh-Lanta". Après le départ d'Émilie, l’ancienne championne de France de bikini fitness, la candidate de l'équipe des jaunes n'a pas fait le poids face à Océane, elle aussi sur la sellette. Originaire de La Réunion, l'experte-comptable qui vit à Bastia a livré ses impressions à TF1info.

L'annonce de votre élimination a-t-elle été dure à encaisser ?

Même si je n'ai pas été surprise, j'avoue que ça a été brutal que l’aventure prenne fin. Je n'avais pas envie que ça s’arrête, en plus j'étais en pleine forme. Je vivais vraiment mon rêve et je me sentais de mieux en mieux de jour en jour. Donc oui, ça a été très dur.

Vous vous y attendiez ?

Oui, je savais que j'étais en danger. Et pendant le conseil, j’ai compris que ça se jouerait entre Océane et moi. C’est une personne contre laquelle je n’avais pas du tout envie de voter. Même si mon "Koh-Lanta" avait continué, je me serais retrouvée sans elle et ça aurait été dur !

Vous avez demandé à ceux qui ont voté contre vous de vous donner des explications. C'était important pour vous ?

Bien sûr, parce que l’ambiance était très bonne chez les jaunes et je sais que ça n’a fait plaisir à personne de m’éliminer. Mais je voulais connaître leurs motivations pour voir ce que je peux changer afin que mes relations soient plus solides à l’avenir.

On était tous soudés, même dans la défaite. Sarah

Amri et Sébastien vous ont dit qu'ils ne vous faisaient pas confiance. C'était blessant ?

C’était très blessant et injuste parce que depuis le début, j’ai toujours montré que j’étais loyale. Quand je promets quelque chose, je ne reviens pas dessus. Il me faut vraiment une raison valable pour que je revienne sur ma parole. J'ai trouvé ça dur qu’on me dise ne pas me faire confiance alors que je n’ai rien fait pour le mériter.

Malgré l'esprit d'équipe, les jaunes ont enchaîné les déconvenues. Comment l'expliquez-vous ?

Il y a eu la fameuse série où on a fait de mauvais choix. Avant les épreuves, on se mettait trop de pression, on se précipitait. On a eu une mauvaise période, c'est vrai, mais les défaites n'ont pas créé de division, ni de dispute. On était tous soudés, même dans la défaite.

C’est un avantage d’être végétarien à "Koh-Lanta". Sarah

Que retenez-vous de votre aventure ?

Les rencontres. J’ai rencontré des gens super avec qui j’ai partagé cette incroyable expérience. Je suis heureuse de me dire que j’ai des nouveaux amis que j’ai rencontrés grâce à "Koh-Lanta" et qu’on a une vie devant nous pour vivre encore plein de choses. Je suis heureuse d’avoir réalisé mon rêve. Ça me conforte dans l’idée que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Avec de la persévérance, on peut toucher du bout des doigts ses rêves. Dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher.

Faire "Koh-Lanta" quand on est végétarienne, c'est plus difficile ?

Pas du tout, au contraire, c’est un avantage d’être végétarien à "Koh-Lanta" car il y a beaucoup moins de choses qui nous manquent. Moi, je dis aux végétariens : "Faites Koh-Lanta !". On a moins de frustration, on est habitué à s’adapter. J’ai juste mangé le poisson qu’on a gagné, mais la viande, c’est impossible pour moi. J'estime que ce n’est pas de la nourriture. J’ai de l’affection pour les vaches ou les cochons. Pour moi, ce serait comme manger mon chien, ce n’est pas possible.

Si vous deviez changer quelque chose, le feriez-vous ? Auriez-vous une autre stratégie ?

Je sais que je suis cataloguée comme une personne stratège, alors que je ne le suis pas du tout. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on me met dans cette case alors que ce qui me définit, c’est justement l'absence de stratégie dans mon jeu ! J’agis toujours sous le coup de l’émotion et de la spontanéité. Peut-être que je devrais contenir tout ça, mais je ne changerais rien à mon aventure parce que je suis restée telle que je suis.

"Koh-Lanta", c'était comme vous l'imaginiez ou avez-vous été surprise par certaines choses ?

C’est comme je l’avais imaginé. Chaque fois que je faisais quelque chose, c’était génial. Quand on construisait la cabane, quand on allait chercher le manioc ou lors des premiers jeux, j'avais l'impression d'être à Disneyland ! J’ai vraiment vécu un rêve éveillé.