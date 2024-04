"Secret Story" : la Voix prend sa retraite et cède sa place à une nouvelle Voix "plus joueuse que jamais"

Après sept ans d'absence, "Secret Story" fait son grand retour ce mardi sur TF1. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Voix a annoncé qu'elle ne ferait pas partie de l'aventure. Après 17 ans de bons et loyaux services, Dominique Duforest cède sa place à une nouvelle Voix.

C'est un coup de théâtre auquel les fans de "Secret Story" ne s'attendaient pas. Alors que l'émission fait son retour ce mardi 23 avril sur TF1, la célèbre Voix incarnée par Dominique Duforest a annoncé qu'elle ne participerait pas à cette douzième saison. "La Voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Après 17 années de bons et loyaux services, la Voix a décidé de prendre un peu de repos. C'est avec une grande fierté et le cœur rempli d'émotions que la Voix a décidé de passer le flambeau à une nouvelle Voix", a expliqué dans un message audio le doubleur qui a incarné cette figure emblématique du programme depuis ses débuts en 2007.

Les fans découvriront la nouvelle Voix mardi soir

"La Voix souhaite à sa remplaçante de prendre autant de plaisir à faire jouer les habitants que la Voix en a pris. Enfin, la Voix souhaite remercier le public pour tout son amour, certaine de vous laisser entre de bonnes mains", poursuit Dominique Duforest sans donner plus de détails sur l'identité de cette nouvelle voix "plus joueuse que jamais" que les téléspectateurs découvriront mardi soir.

Après sept ans d'absence, la Maison des secrets accueillera donc de nouveaux habitants mardi soir, juste après "Koh-Lanta". Christophe Beaugrand donnera le coup d'envoi de cette nouvelle édition qui se veut plus axée sur le jeu. "On a voulu des gens joueurs et surtout fun", a précisé le directeur des programmes de flux de la chaîne Remy Faure lors de la présentation à la presse. "Pas des Instagrameurs qui viennent pour montrer leurs nouveaux tatouages".

Les téléspectateurs auront donc rendez-vous avec "Secret Story" pour une quotidienne à 17h30 du lundi au vendredi et à 17h15 le samedi. Tous les jours, les internautes pourront également se connecter avec la Maison sur TF1+ entre 10h et 12h puis 20h et 22h. Le vendredi, Christophe Beaugrand accueillera le candidat sortant durant un rendez-vous baptisé "L’After" pour débriefer son aventure. Toutes les quotidiennes et des extraits exclusifs seront aussi disponibles sur TF1+.