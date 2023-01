Tomer Sisley dans "Balthazar" sur TF1 : "Je ne voulais pas faire la saison de trop"

Quels sont vos projets ?

Je vais retourner au cinéma, notamment avec Largo Winch 3. Je me suis aussi lancé dans la production. Là, je suis en train de terminer la post-production de Comme mon fils, une fiction pour TF1 dans laquelle je joue aussi. J'en suis très fier. C'est la véritable histoire d'un voyou de bas étage qui, à la fin des années 1980, va se retrouver obligé à partir en cavale avec un enfant de six ans qui n'est pas le sien. Tous les deux vont apprendre à devenir père et fils, jusqu'à devenir inséparables. J'ai également deux autres séries en développement et plein d'envies.