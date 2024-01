Hélène de Fougerolles : "Sam, c'est un peu comme James Bond, un personnage joué par différents comédiens !"

Lundi 8 janvier, Hélène de Fougerolles succède à Mathilde Seigner et Natacha Lindinger dans la série "Sam" sur TF1. Dans cette nouvelle saison, la prof déjantée fait son retour à Saint-Paul Le Truchon après avoir dit qu’elle ne reviendrait pas. Toujours aussi cash, elle va leur en faire voir de toutes les couleurs.

Non, vous ne rêvez pas. Sam est bel et bien de retour. Et elle a changé de tête. Après Mathilde Seigner et Natacha Lindinger, c'est au tour d'Hélène de Fougerolles de se glisser dans la peau de la prof rock'n'roll. Une comédienne bien connue des téléspectateurs de TF1 puisqu'elle a campé le rôle féminin principal de la série phénomène Balthazar de 2018 à 2020. "Je connais bien Hélène et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On est très différentes, ça va être intéressant de voir ce qu'elle va faire. Car le but ce n'est pas de faire du copier-coller", a confié à TF1info Natacha Lindinger, qui valide le passage de flambeau.

Pour cette septième saison, on retrouve donc notre héroïne au village Saint Le Paul Le Truchon, deux mois après avoir dit qu’elle ne reviendrait pas. Elle a juste un petit problème à régler et elle repart. Sauf qu'à son arrivée, c’est le chaos : l’école Valadier est privée de directrice et il manque une prof. Sam va donc rester pour défendre à bras-le-corps l’établissement menacé de fermeture depuis qu’Anne-Marie l’a vendu à son neveu, un jeune entrepreneur richissime et arrogant. Alors qu'elle approche de la cinquantaine, Sam, qui fait face à d'importants bouleversements, va avoir bien du mal à résister au charme du jeune homme, même si elle n'a pas vraiment tourné la page avec Laurent, le beau maire du village. Hélène de Fougerolles revient, pour TF1info, sur ces nouvelles aventures.

Ce n'était pas évident de rentrer dans les chaussures d'un personnage qui existait déjà Hélène de Fougerolles

Vous êtes la troisième comédienne à jouer le rôle de Sam. C'est sympa de partager ?

Hélène de Fougerolles : Oui. Pour rire, je dis que c'est un peu comme James Bond, un personnage joué par plusieurs comédiens ! En réalité, j'ai plus pensé au personnage de Sam qu'aux actrices qui l'ont incarnée, car on est toutes différentes. J'aime bien la grande gueule de Mathilde et le côté rentre-dedans de Natacha. Moi, je suis plus dans la fragilité, et je pense qu'ils ont accepté que j'apporte un peu ça aussi au personnage. Mais ça reste quand même Sam. Ce n'était pas évident de rentrer dans les chaussures d'un personnage qui existait déjà. Je n'avais jamais été confronté à cela auparavant.

Ça vous a troublée ?

Oui, au départ, ça m'a fait perdre mes moyens. En général, je propose toujours des choses pour les personnages que j'incarne et là, on me disait : "Non, Sam ne ferait pas ça, elle ne parlerait pas comme ça". Je devais faire des choses qui m'étaient étrangères. Moi, la fragilité, c'est ma marque de fabrique. Rien à voir avec Sam.

Sam c'est un bel exemple de femme qui s'assume Hélène de Fougerolles

Dans cette nouvelle saison, Sam revient au collège, mais elle n'est pas en terrain pas conquis…

Effectivement, elle ne s'est pas très bien comportée et elle va prendre cher. En même temps, j'aime bien aussi ce côté foireux que peut avoir Sam, d'assumer ce qui n'est pas assumable. C'est une chance de jouer un personnage comme ça et j'espère que je pourrai le faire sur la longueur.

Votre but, c'est de camper Sam sur la longueur ?

Oui. En toute honnêteté, j'ai eu la chance de ne rien avoir trouvé après Balthazar. On m'a proposé des choses, mais je n'avais pas du tout envie de faire un truc récurrent dans un hôpital, encore moins de jouer une avocate qui fait des plaidoiries avec des textes imbitables. Là, Sam, c'est fun. J'ai 14 ans tout en ayant 50 ans parce que je ne suis pas sur les signes extérieurs de beauté avec le cliché talons porte-jarretelles. Sam, c'est une nana sexy qui s'habille en mec. C'est un bel exemple de femme qui s'assume.

Quand Sam se prend pour Monica Bellucci

D'ailleurs, elle découvre en ce début de saison qu'elle est enceinte à 50 ans. Elle se prend un peu pour Monica Bellucci, qui a eu un enfant sur le tard…

Oui, elle fantasme un truc parce qu'en réalité, Sam n'est pas très maternelle, changer les couches ça n'a jamais été son truc. Les enfants, elle les aime quand ils sont ados et qu'elle peut leur piquer des clopes. Mais là, elle se dit qu'elle est toujours une jeune femme fraîche !

Jouer une femme qui se fiche des conventions, c'est libérateur ?

Ah oui ! Sam peut balancer des horreurs ou piquer les clopes d'un gamin, rien ne lui fait peur. Elle a un côté très masculin. On n'est pas dans le schéma habituel où les femmes sont des victimes et les hommes des méchants. Là, Sam, c'est un mec et c'est un bel enfoiré ! Elle fait des choses moralement assez discutables. C'est génial d'avoir une femme comme ça sur TF1.

J'ai arrêté l'école à 16 ans, ou plutôt l'école m'a arrêtée à 16 ans Hélène de Fougerolles

Dans ces nouveaux épisodes, on va découvrir un nouveau personnage, Maxime Valadier (Amaury de Crayencour), un playboy sans foi ni loi. C'est un peu le pendant de Sam en homme ?

Oui, Maxime est un personnage très agaçant, sans filtre et ils se cherchent beaucoup avec Sam. Pour notre première scène avec Amaury, on s'est retrouvés à moitié nus sur un bureau. Ça a brisé la glace ! Amaury, il est un peu comme moi, c'est un bon petit soldat qui veut bien faire. C'est un camarade merveilleux et très professionnel. Franchement, c'est rare sur un tournage d'avoir autant d'acteurs simples et pas concentrés sur leur ego.

Auriez-vous pu être prof ?

J'ai arrêté l'école à 16 ans, ou plutôt l'école m'a arrêtée à 16 ans, donc je n'aurai jamais pu être prof ! Je n'étais pas adaptée pour l'enseignement tel qu'il est aujourd'hui. En revanche, j'ai fait de l'hypnose et j'ai adoré m'occuper des jeunes. J'ai l'impression de les comprendre quand ils disent qu'ils sont mal dans leur peau ou qu'ils ont peur de l'avenir. Sur le tournage, j'étais très proche des gamins d'ailleurs. J'ai même réussi à redonner confiance à une jeune comédienne qui se sentait nulle.

Quels sont vos prochains projets ?

J'ai été à l'affiche de la comédie romantique de TF1, Noël et plus si affinités avec Lannick Gautry, que j'ai tournée juste avant Sam. Après, je n'ai pas envie de tourner pour tourner. J'ai cette immense chance, comme tous ces Français qui ont eu envie de profiter de leur vie après le Covid, de pouvoir le faire. Jouer Sam trois mois par an, c'est un luxe. Le reste du temps, je fais d'autres choses : je peins, je crée des bijoux, je fais du bricolage et du jardinage. Ça me permet de rester ancrée.