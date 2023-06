"HPI" : 3 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Marie Denarnaud

C'est un visage familier du grand et du petit écran. Depuis trois saisons, Marie Denarnaud prête ses traits au commissaire Céline Hazan, la supérieure de Morgane Alvaro dans HPI. Une femme autoritaire mais au grand cœur, qui s'est prise d'affection pour la consultante, même si elle n'est pas toujours d'accord avec ses méthodes.

"Au cours de cette saison, Céline évolue et les téléspectateurs vont pouvoir découvrir d’autres facettes étonnantes et plus intimes de sa personnalité", explique Marie Denarnaud dans le dossier de présentation de la série. "Tout en gardant l’autorité due à sa fonction, cette nouvelle orientation m'a permis de rentrer plus dans la comédie. Pour moi qui endosse plus souvent des rôles graves, ça a été une joie totale !", admet la comédienne, longtemps abonnée à des rôles plus graves.