"Le Négociateur" sur TF1 : comment Arthur Jugnot s’est fait un prénom

Arthur Jugnot incarne un agriculteur aux abois dans l'épisode 3 de la série "Le Négociateur", ce soir sur TF1. Depuis les années 2000, il mène une riche carrière de comédien et de metteur en scène, à l'écran et sur les planches. Zoom sur le parcours d'un talent d'un fils de qui a pris son temps avant de marcher dans les pas de son célèbre papa.

Dans la famille Jugnot, je demande le fils unique. Arthur, 43 ans, joue un rôle central dans « Jamais sans mes vache », l’épisode 3 de la série Le Négociateur, diffusé ce soir sur TF1. Marc Cholet, son personnage, un agriculteur à bout de nerfs après que plusieurs de ses bêtes tombent malade. Fou de chagrin, il prend en otage la vétérinaire et les gendarmes venus mettre la menace à exécution, nécessitant l’intervention du négociateur incarné par François-Xavier Demaison.

Son père séparé de sa mère, la costumière Cécile Magnan, lorsqu’il avait 5 ans, Arthur Jugnot va prendre son temps avant de marcher dans les pas de la star du Splendid. "J'ai refusé pendant très longtemps de dire que j’avais envie de faire ça", confiait-il en 2018 à Europe 1. "Il y avait une image de facilité. À 18 ans, c’est compliqué d’assumer des choses." Inscrit à l’école d’art dramatique de Jean Périmony, il se planque au fond de salle et rêve de diriger les autres. Son prof le forcera à monter sur scène. On connaît la suite.

Acteur, metteur en scène et directeur

Au début des années 2000, Gérard Jugnot lui donne de petits rôles au cinéma dans Meilleur espoir féminin et Monsieur Batignole. Il multiplie alors les apparitions au ciné et à la télé dans des séries comme Mademoiselle Navarro et Alice Nevers. Mais c’est sur les planches qu’Arthur va vite trouver sa voie, à la fois comme comédien avec le succès de Chat en poche en 2009, une nomination aux Molière à la clé. Mais aussi en tant que metteur en scène avec Une semaine… pas plus l’année suivante.

Après avoir lancé le Théâtre des Béliers à Avignon en 2006 avec une bande de copains, il a pris les commandes du Théâtre des Béliers Hebertot et du Petit Hebertot en 2012, une casquette supplémentaire de directeur qu'il assume avec gourmandise. "Tous les jours, j’ai des dizaines de réunions, sans compter les lectures de pièces", confiait-il l’an dernier à Paris Match à l’occasion de la première pas comme les autres.

Suite à une expérience éphémère en 2010, le temps d’un festival où le père avait dépanné le fils en l'absence d'un comédien, les Jugnot se sont en effet retrouvés au Théâtre Edouard VII à Paris pour jouer Le Jour du kiwi, une pièce de Laetitia Colombani dans laquelle Gérard incarne un maniaque obsessionnel qui ne parvient pas à communiquer avec son fils. Un succès qu’ils interprètent actuellement en tournée dans toute la France.

Côté privé, Arthur a vécu dans les années 2000 avec Salomé Lelouch, la fille du réalisateur d’Un homme et une femme et de la comédienne Evelyne Bouix. En 2013, il a eu un fils avec la chanteuse Cécilia Cara, une expérience dont il s’est inspiré pour jouer la pièce "Moi papa ?", en 2018 sur la scène du Splendid, tout un symbole. Depuis, il a refait sa vie avec la comédienne Flavie Péan, qu’il a épousé en 2022.