Manon Azem dans "Mercato" sur TF1 : "J’ai appris avec un cascadeur à tirer et à mettre des menottes"

Passée par "Section de recherches", Manon Azem donne du fil à retordre à Arnaud Ducret au commissariat de Marseille dans "Mercato". "Nora, c’est une meuf d’aujourd’hui", nous dit-elle de la policière qu’elle incarne. La diffusion de la série se poursuit ce jeudi avec deux nouveaux épisodes, les précédents sont disponibles sur TF1+.

Mieux vaut l’avoir dans votre équipe. Dans Mercato, Manon Azem campe une policière marseillaise droite dans ses bottes qui n’a pas peur de grand-chose. Si ce n’est peut-être de devoir se coltiner un nouveau collègue muté depuis Paris en guise de punition (Thomas Chevalier, incarné par Arnaud Ducret). Rencontre avec l’actrice de 33 ans, qui fourmille aussi de projets pour le cinéma.

Il paraît que la vie est "encore plus belle" à Marseille. Ce n’est pas Nora Kader, votre personnage, qui dira le contraire…

Elle vous dira qu’il faut rester à Marseille et elle a raison. Pardon mais un ciel bleu 99% du temps, ça modifie le prisme de la journée ! Rien qu’avec ça, 70% de ma journée était réussie sur ce tournage. C’est déjà énorme.

Nora est hyper cash, pas franchement accueillante avec Thomas au départ mais c’est au final une vraie carapace…

Comme tout être humain, elle n’est pas qu’un bloc. Aujourd’hui, c’est un peu la mode des femmes fortes qui se battent et tapent mieux que les mecs. Il ne faut que ça devienne un cliché. Oui, Nora est dure mais évidemment elle a des sentiments, des névroses, des failles et de l’humour. C’est une meuf d’aujourd’hui. Elle te dit quand ça ne va pas, elle n’écoute qu’elle. On le découvre au fur et à mesure, je trouve ça assez pudique. J’aime bien cette boule de feu.

Jouer une Marseillaise, pour une Parisienne c’est péché, non ?

De ouf ! J’avais surtout peur de ne pas être à la hauteur. Je suis nulle en accent ! Et puis si tu le perds une seconde, tu décrédibilises ton personnage. On a vite oublié l'idée. Mais c’est vrai que quand je me suis retrouvée entourée de Kofs (le rappeur qui joue son collègue Ange, ndlr) et des autres Marseillais, je me suis dit que je n’étais pas du tout à ma place ! (rires)

François Lefebvre / Itinéraire Production / UGC / TF1

Mercato s’ouvre comme une comédie mais la série a aussi un côté sombre avec des enquêtes pour meurtre sur fond de trafic de drogue. C’est cette dualité qui vous a séduite ?

Absolument. J’avais très peur de rejouer une flic. J’avais incarné une flic très premier degré il y a longtemps, qui m’a appris mon métier. J’ai été un peu écœurée de ces dialogues qui se ressemblent toujours, du genre "Où étiez-vous hier à 17h ?". Ce que j’ai adoré avec Mercato, c’est que c'est avant tout une comédie policière d’action. Tout d’un coup, on mélange les codes, avec beaucoup de second degré. En 2024, on se doit de proposer de la qualité au public. Il faut que ce soit plus grandiloquent, plus flamboyant. Si on enlève le son pendant les cascades, on pourrait se croire aux États-Unis !

Quand Nora conduit une voiture à 200 km/h, c'est vous derrière le volant ?

Oui et non ! On pourrait dire oui pour que ça fasse plus chic (rires). La voiture était tractée dans la rue, la caméra était au-dessus. On a fait énormément de cascades. Avec Arnaud, on a couru derrière un avion en marche pour grimper dedans. Comme Tom Cruise ! On l’a tellement bien fait qu’ils ont fini par accélérer l’avion et ce n’était plus du tout la même chose. Sur une autre scène, on devait sauter d’un avion mais les assurances ont dit non ! Je me dis qu'il n’y a que sur Mercato que je peux faire ça, ou alors sur un film américain à gros budget. Je savoure vraiment ces moments-là.

Vous aviez déjà incarné un gendarme dans Section de recherches. En quoi ces deux expériences étaient différentes ?

Ça n’a rien à voir. Je n'ai jamais tiré avec mon arme dans Section de recherches. Ce n’est pas le même personnage, pas la même réalité. Pour Mercato, j’ai appris les bases avec un cascadeur pour savoir comment recharger un flingue, tirer, mettre des menottes, faire une clé de bras. Tout ce qui me permet d’être autonome sur le plateau.

C’est assez inouï de me dire que je partage l’affiche avec Michel Blanc et Christian Clavier ! Manon Azem

Arnaud Ducret nous a dit que c’était un peu ambiance colonie de vacances sur le tournage…

Tellement ! Je n’ai jamais autant ri sur un plateau qu’avec Arnaud. Vous n’avez pas idée des blagues qu’il me faisait juste avant le "Action !". Heureusement que ce n’était pas une série dramatique, sinon je ne sais pas comment j’aurais fait. Ilies Kadri et Kofs sont autant mes frères à l’écran que dans la vie. C’était un plateau de gentils, on a kiffé ensemble.

Vous êtes prête à jouer les prolongations pour une saison 2 de Mercato ?

Avec joie ! J’espère vraiment que les gens vont aimer la série autant qu’on a aimé la faire. J’ai très envie de pousser les curseurs pour qu’on soit encore plus drôles.

Que penserait la petite Manon, qui à 11 ans commence à faire du doublage, de celle qui aujourd’hui est une héroïne d’action sur la première chaîne d’Europe ?

Je crois qu’elle serait très épatée et qu'elle n’en croirait pas ses yeux. Elle serait très intimidée, impressionnée comme je le suis encore souvent. J’ai toujours travaillé dans ce milieu. Ma carrière n’a pas pété d’un coup, je monte petit à petit. Plus je monte, plus je m’amuse. Plus je m’amuse, plus je découvre des trucs de fou. Je m’en rends compte beaucoup plus dans les yeux de ma mère, qui elle aussi a fait ce métier. Je le vois aussi auprès de mes amis quand je leur raconte. J’ai tourné en Angleterre et au Maroc où j’ai joué avec quarante chevaux dans le désert ambiance Lawrence d’Arabie. C’est dingo !

Vous pouvez nous en dire plus sur ces deux projets…

J’ai fait une série anglaise qui s’appelle Fifteen-Love. Je joue une Française qui parle anglais alors que je suis très mauvaise en anglais. Ça a été un énorme challenge pour moi ! Après Mercato, j’ai tourné un film sombre qui s’appelle Abime, réalisé par Juan Carlos Medina avec Sami Bouajila et Julie Gayet. Je suis à Marrakech depuis quatre semaines pour Le Routard avec Hakim Jemili, Michel Blanc et Christian Clavier. C’est assez inouï de me dire que je partage l’affiche avec eux ! J’incarne une guide dans le désert.

Vous doublez Emma Watson dans Harry Potter, le retour de la saga se prépare. Ça vous dirait de prêter votre voix à un nouveau personnage pour la future série ?

Évidemment ! Ma voix est tellement loin de celle d’Emma Watson maintenant, j’ai fumé tellement plus de clopes qu’elle (rires) ! J’ai arrêté de fumer mais ce ne serait pas logique de la doubler à nouveau pour Hermione, si elle revenait à l’âge adulte. Mais si je devais doubler un autre personnage, bien sûr que je reviendrais !

>> Mercato sur TF1 et TF1+, deux épisodes tous les jeudis à 21h10