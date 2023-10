Shy'm dans "Cannes police criminelle" sur TF1 : "C'est très étrange de se doubler soi-même !"

Elle avait fait ses armes dans Profilage sur TF1. Tamara Marthe, plus connue par le grand public sous le nom de Shy'm, poursuit sa carrière de comédienne avec Cannes police criminelle. Dans la nouvelle série qui débute ce lundi 9 octobre sur TF1, la chanteuse se glisse dans la peau du lieutenant de police Léa Robert, une redoutable flic qui fait équipe avec Camille Delmas (Lucie Lucas) pour résoudre de sombres enquêtes sous le soleil cannois. Ce duo glamour est accompagné de Harry (Jamie Bamber), un ex-détenu et maître de la contrefaçon aussi charmant que mystérieux.

Un sacré challenge pour Tamara Marthe, qui a dû jouer en anglais dans cette superproduction internationale de six épisodes réalisée par Camille Delamarre (Le Transporteur : Héritage, Assassin Club) et coproduite par quatre pays différents (les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France).

Vous poursuivez votre aventure dans la comédie avec Cannes police criminelle. Qu'est-ce qui vous a attirée dans cette série ?

En sortant de Profilage, j'ai eu très envie de renouveler l'expérience. J'ai aimé le scénario, l'univers visuel de Cannes police criminelle. C'est une série très solaire et colorée même si le fond est dramatique, car on résout des enquêtes qui ont des enjeux personnels, sociétaux ou politiques. Le fait de passer des castings aussi, c'est un challenge que j'aime. Je trouve que c'est rassurant de se dire qu'on est pris pour de bonnes raisons, pas juste à cause de son nom.