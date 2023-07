Slimane, coach nostalgique dans "The Voice Kids" : "On se revoit avec nos rêves de gamin"

Ce fauteuil rouge est-il plus confortable qu’en Belgique ?

(Il réfléchit) Non, il est différent. Chez "The Voice Belgique", je rendais visite à mes cousins que j’aime profondément et avec qui j’ai passé des années exceptionnelles. Là, je reviens chez Papa-Maman et je leur raconte un peu tout ce que j’ai vécu toutes ces années-là.

Quand Kendji Girac est devenu coach, il nous a dit qu’il s’était "revu dans certains talents". Ça vous est arrivé dès la première émission avec Durel. Comment avez-vous vécu ça ?

C’est une machine à remonter le temps. On se revoit avec nos rêves de gamin, notre envie d’être entendus. En tant que talent, j’ai voulu faire une surprise à ma famille mais j’ai aussi voulu changer leur vie. Grâce à "The Voice", j’ai pu le faire. J’ai été submergé d’émotion quand j’ai ressenti ça chez Durel. J’avais l’impression qu’il amenait avec lui toute sa famille, tous les gens qu’il aime. Ça bouleverse, ça remet aussi les idées en place. Parce que quand ça se passe bien dans nos carrières, on a parfois besoin d’une petite piqûre de rappel. On a besoin de savoir avec quelle sincérité et quelle pureté on était venus au départ. Et ça rappelle tout ça. C’est important pour nous et c’est important à voir, je crois, parce qu’il y a comme ça une sorte de filiation qui se crée.

Que penserait le Slimane qui est arrivé caché sous son bonnet pour son audition à l’aveugle en 2016 du Slimane coach dans "The Voice Kids" ?

Il lui dirait "Arrête de bouffer !" (rires) Pardon ! On s’est fait la réflexion avec Kendji en revoyant les images. On était beaux quand on est venus, on était jeunes (rires). Il lui dirait : "Tu y es arrivé quand même, bravo !"