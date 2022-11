"Star Academy" : changement des règles pour les qualifications en finale

"On passe une étape, maintenant, vous êtes tous forts, quasiment pro, on veut voir les artistes que vous êtes (…) Vous venez, vous nous faites une chanson de votre choix, vous la faites PBO [piste bande orchestre, ndlr], accompagné, ce que vous voulez. Mais, nous, on veut prendre notre claque, en tant que spectateurs. Tout ce que vous avez acquis jusque-là doit vous servir", a prévenu Michael Goldman.