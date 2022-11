"Star Academy" : Louis qualifié pour la finale, tous les autres candidats en danger

Malade comme un chien, Louis arrive à son évaluation avec le moral dans la chaussette. Et c’est la surprise. Sa couette et son oreiller sur le banc, il interprète "Falling Again" d’Harry Styles à fleur de peau. "Je me sens vivre plus que jamais et ça me fait très peur", raconte-t-il ensuite, assis devant sa boite à souvenirs. "Cesse tes pleurs, aujourd’hui tu as droit à ton bonheur." Devant notre télé, on a les larmes aux yeux comme les profs. Coup de grâce : Louis sort la lettre à entête lui annonçant son admission au programme. C’est Yanis Marshall qui résume le mieux le sentiment général : "Il a un charisme inné, c’est lui qui a fait le plus de progrès. Il a de la gueule, il sort du lot. C’est une star."