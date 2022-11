"Panique à bord" à la "Star Academy" : une surprise parmi les nommés après des évaluations stressantes

Contrairement aux semaines précédentes, les Star Académiciens n’ont pas eu bien longtemps pour se préparer. Chacun a tiré au sort sa chanson qu’il a ensuite eu une heure pour mémoriser. "On veut que vous nous traitiez comme des spectateurs. On veut passer des bons moments, ne pas voir si c’était difficile", leur a lancé le directeur, Michael Goldman. Louis a ouvert le bal avec une prestation impressionnante sur "Et bam" de Mentissa. Enola a fait sienne "Comme d’habitude" de Claude François mais avec "quelques faussetés".