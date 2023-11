DJ star pour l’ouverture, parrains… Dernières indiscrétions avant le retour de la "Star Academy"

Le DJ, qui était venu mixer avec les finalistes de "The Voice" au printemps, retrouvera ceux de la Star Academy 2022 pour un medley de ses plus grands tubes. Anisha Jo, dont le premier album vient de sortir, Léa, Enola et Louis seront aux côtés des néo-académiciens qui feront eux leurs premiers pas à la télévision. "Ça va envoyer pendant cinq minutes !", prévient Mathieu Vergne interrogé sur Europe 1 ce vendredi.