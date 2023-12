"Star Academy" : des nominations sans surprise pour boucler l’année après de "super évaluations"

En cette semaine de Noël au Château, les élèves ont reçu un drôle de cadeau de leurs proches. Ce sont eux qui ont choisi leurs chansons pour des évaluations un peu particulières. Car la moitié de la note finale a déjà été attribuée lors du prime précédent.

C’étaient les dernières évaluations de l’année. Un passage obligé plus redouté que d’habitude pour les sept élèves de la "Star Academy" encore en lice, tous espérant pouvoir fêter le Nouvel An au Château. Tous se sont présentés devant les professeurs avec un premier classement en tête, établi samedi dernier lors du prime spécial Noël. "Les moyennes étaient hyper serrées. Donc le premier peut passer dernier, et inversement", a prévenu Michael Goldman. Sauf que la hiérarchie n’a au final pas été bousculée.

Lénie a conforté sa place de leader en offrant "une masterclass" lors de son évaluation. Ce n’est pas nous mais le directeur de la "Star Academy" qui l’affirme. Comme ses camarades, la benjamine de 18 ans a chanté un morceau choisi par ses proches avant de se livrer à une improvisation théâtrale d’une minute, tirée au sort. "Elle est trop forte", insiste Michael Goldman qui est prêt à lui mettre au-dessus de 17 après sa prestation sur "idontwannabeyouanymore" de Billie Eilish. De quoi décrocher le surnom de "Lénie Eilish".

On ne peut pas interpréter correctement quand on est en train de lire un texte Cécile Chaduteau

Michael Goldman a été "plutôt bluffé" par Pierre. "J’ai trop kiffé, du début à la fin. Il est fait pour la musique", insiste le directeur. Héléna, "merveilleuse", Axel, "vraiment en progression", et Julien, qui a "toujours cette force pour habiter les titres", ont eux aussi largement convaincu leurs professeurs. Ce dernier a même fait verser une larme à Adeline Toniutti. Sixième et septième à l’issue du prime de Noël, Candice et Djebril sont ressortis de leurs évaluations déçus d’eux.

Si Candice a impressionné en s’appropriant "une chanson que personne ne connaît", "Le genre féminin" d’Élodie Frégé, le corps professoral n’a pas apprécié ses changements d’attitude pendant son évaluation. "Elle ne se rend pas compte que ça nous conditionne. Elle nous fait décrocher, injustement parfois", note Malika Benjelloun, la prof de danse. Déjà inquiet avant de passer, Djebril se présente avec "Tout gâcher" de Chilla. Un "cadeau empoisonné" de ses proches car il adore cette chanson, mais ne la connaît pas.

Star Academy 2023 - "Ca me gonfle". Un choix de chanson impossible pour Djebril Source : Star Academy

Le fait de s’accompagner des paroles n’a pas fait sourire les professeurs. "On ne peut pas interpréter correctement quand on est en train de lire un texte", assène Cécile Chaduteau, la prof d’expression scénique, lors du débrief avec ses collègues. Alors quand Michael Goldman est venu annoncer les nommés après ces "super évaluations", ni Candice ni Djebril n’ont été étonnés. "C’est le jeu. Je m’y attendais, j’étais déjà dernier du classement", lance le jeune homme qui, comme son amie, sera reçu par son directeur pour faire le point. Un seul reviendra au Château samedi après la boum du Nouvel An. Candice, nommée pour la cinquième fois d’affilée, remportera-t-elle à nouveau les suffrages des téléspectateurs ?