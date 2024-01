"Il y a Miss France, pour de vrai !" : Ève Gilles surprend la "Star Academy" avec galette et conseils

Un mois après son élection, Miss France 2024 s’est invitée au Château à l’approche du quart de finale du programme musical de TF1. "Stressée" à l’idée de rencontrer les élèves, la Nordiste de 20 ans n’est pas venue les mains vides. La séquence est à découvrir sur TF1+.

Ils se taquinent sur le sujet depuis des semaines. "Je ne pensais pas qu’on aurait Miss France dans l’émission. C’est trop bien, on en a vraiment beaucoup parlé", reconnaît Alex. Il est le premier à avoir accueilli Ève Gilles, venue les surprendre au Château de la "Star Academy" jeudi 11 janvier sans sa couronne, mais avec une galette des rois. Un goûter presque évident pour celle qui a été élue nouvelle reine de beauté des Français le mois dernier. La Nordiste de 20 ans, qui nous disait rêver "de rencontres" pour l’année à venir, a sans doute commencé par la plus "bizarre".

Car privés de télé et de réseaux sociaux, les Star Académiciens ne savaient pas que c’était elle qui avait été sacrée. De quoi angoisser légèrement Ève Gilles. "Pour moi, c'était stressant aussi parce que je sais que vous ne me connaissez pas. J’arrive ici et c’est trop étrange, en plus on a le même âge", note-t-elle. Parmi les apprentis chanteurs encore en lice, Lénie a 18 ans, Helena et Pierre ont 21 ans, Axel a 23 ans et Julien a 24 ans.

La seule chose qui va vous faire bizarre, c’est de retrouver votre vie et ne plus vous voir autant qu’avant Ève Gilles, Miss France 2024

"Sur toutes les interviews que je faisais, je n’ai jamais stressé. Et là, c’est le seul petit moment qui m’a mis un coup de stress", sourit Ève Gilles. Le parcours de Miss France 2024 et celui des élèves a quelques similitudes. À commencer par une notoriété soudaine qui les a fait basculer dans une autre dimension. Chaleureusement accueillie par une large foule dans son village de Quaëdypre près de Dunkerque, la Nordiste a plus fait l’expérience de cette nouvelle popularité que ses hôtes. Alors forcément, tout conseil est bon à prendre.

Quand Julien lui demande si ce n’est "pas trop violent", Ève Gilles assure que non. "On est énormément accompagné et il y a énormément de bienveillance. Les personnes qui te reconnaissent ne vont pas t’insulter. En général, elles sont gentilles, elles te font un sourire, elles viennent te féliciter. Tu peux discuter avec elles. C’est vraiment top comme sentiment parce que t’as vraiment l’impression d’être quelqu’un", leur glisse Miss France 2024. Elle préfère les prévenir que leur retour "dans le monde réel" va leur faire "un petit choc". "Mais après, vous allez kiffer", dit-elle.

"La seule chose qui va vous faire bizarre, c’est de retrouver votre vie et ne plus vous voir autant qu’avant (…). C’est ce qui m’a le plus marquée de l’après-Miss France", poursuit Ève Gilles, évoquant son amitié avec sa coloc de l’aventure Miss France, Nadine Benaboud, Miss Midi-Pyrénées. "Il faut garder le contact, il ne faut pas perdre tout ça. Vous avez vécu la même expérience, vous avez le même ressenti", insiste-t-elle. Des mots écoutés avec beaucoup d’attention par les quarts de finaliste de la promo 2023.