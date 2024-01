EN DIRECT – "Star Academy" : Julien ou Axel, qui se qualifiera pour la finale ?

La première demi-finale de la Star Academy 2023 voit s’affronter en musique Axel et Julien ce samedi 20 janvier. Deux artistes en devenir aux parcours opposés au sein d’une promotion qui sacrera son vainqueur dans deux semaines. Toutes les prestations de la saison sont à (re)voir sur TF1+.

Seul l’un des deux ira au bout de ses rêves. Axel face à Julien, telle est l’affiche de la première demi-finale de la Star Academy 2023 ce samedi 20 janvier. Les votes des téléspectateurs détermineront celui qui pourra rentrer au Château et espérer remporter la grande finale de la saison dans deux semaines, face au vainqueur du duel Pierre et Héléna qui aura lieu samedi prochain.

Ce prime marquera les retrouvailles d’Olivier Ruiz, élève de la première saison, et Tianaa, issue de la promotion 2022, avec la Star Academy. Marc Lavoine, Didier Barbelivien, Zaho de Sagazan et la popstar suédoise Zara Larsson seront également sur le plateau avec Axel, Julien, Pierre et Héléna.

Suivez la demi-finale dans le direct ci-dessus.