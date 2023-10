"Star Academy 2023" : Michael Goldman fait une révélation sur la nouvelle promo

Calme et bienveillant, toujours le mot juste avec les élèves, Michael Goldman a séduit les téléspectateurs de TF1 lors de sa première saison dans le fauteuil de directeur de la "Star Academy". Un job autrefois occupé par des figures de la télé comme Alexia Laroche-Joubert, Gérard Louvin ou Natathlie André. Si la production lui a vite proposé de rempiler, le fondateur de MyMajorCompany n’a pas tout de suite dit oui.

"Je ne suis pas de nature à me lancer aveuglement", a-t-il confié ce mercredi lors de la conférence de presse de la nouvelle édition à la Seine Musicale. "J’ai réfléchi. Et puis j’ai croisé plein de gens qui avaient regardé l’émission et qui voulaient savoir si j’allais revenir. Je me suis dit que si je n’y allais pas, c’était comme un rendez-vous que je déshonore."