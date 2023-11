"Star Academy" : qui sont les trois candidats nommés pour le prime de vendredi ?

Semaine accélérée pour les 12 candidats de la "Star Academy" encore en lice. Le troisième prime étant avancé à vendredi, leurs évaluations ont eu lieu un jour plus tôt. Un exercice périlleux à l’issue duquel trois d’entre eux ont été nommés par les profs.

De l’aveu de Michael Goldman, "c'était très serré et ça s’est joué à pas grand-chose". Les douze candidats encore au générique de la nouvelle "Star Academy" ont passé leur évaluation avec un jour d'avance ce lundi puisque le troisième prime de la saison se déroulera exceptionnellement vendredi, Kylian Mbappé et les Bleus jouant le lendemain en direct sur TF1 face à Gibraltar. Thème imposé : une chanson de leur année de naissance. Alors, alors ? Qui sont les trois cancres de la semaine ?

Deux filles et un garçon

La première des trois nommés, c’est Lola. Alors que les élèves avaient été dispensés de danse, faute de temps, la jeune femme a quand même décidé de livrer sa propre chorégraphie sur "Whenever, Wherever", de Shakira. Allongée sur un banc, brièvement prisonnière de son fil de micro, elle manque de souffle en dépit – ou peut-être à cause - de ses efforts. "Elle fait preuve de bonne volonté, mais ça reste fragile", juge Michael. "Elle s’écoute, elle n’est pas dedans. Or le chant, c’est une chorégraphie intérieure", tranche Adeline.

Deuxième nommée : Marie-Maud. En panne de confiance la semaine dernière, la candidate d’Aix-en-Provence a été privée de duo sur le prime. Durant l’évaluation, elle hausse le ton en interprétant "Torn" de Natalie Imbruglia. Mais les profs restent mitigés. "Je la trouve plus sûre d’elle", estime Cécile Chaduteau. "Elle a montré qu’elle écoutait et elle progresse", renchérit Adeline. "Moi j’ai un problème de tempo", regrette Michael. "C’est pourtant pas une chanson compliquée et ça m’a un peu dérangé".

Troisième et dernier nommé : Victorien. Le sympathique ostréiculteur à la voix rock sort de son registre habituel en reprenant "Et un jour une femme" de Florent Pagny. Son enthousiasme à la sortie fait plaisir à voir, mais les profs sont partagés. "Il me touche beaucoup, mais il y a encore pas mal de fausseté. Il n’est pas complètement prêt", estime Michael. "Il était ancré, il nous a attrapé", estime en revanche Cécile. Les autres profs sont visiblement restés à quai.

Nommés la semaine dernière, Margot et Djebril ont remonté la pente et vont donc pouvoir passer une semaine (presque) tranquille. Après la douloureuse élimination de Louis samedi dernier, c’est un ou une autre de leurs camarades qui va donc quitter le Château pour de bon vendredi soir. Comme le veut la tradition, l’un des trois sera sauvé par le vote des téléspectateurs, le second par ses camarades. Un pronostic ?