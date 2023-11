"Un festival de fausses notes" : qui sont les trois nommés de la semaine à la "Star Academy" ?

La compétition se resserre entre les élèves encore présents au Château de la "Star Academy". Cette semaine, les évaluations se sont déroulées en présence d’un prof culte de l’émission. En dessous de leurs camarades, trois élèves joueront leur place lors du prochain prime samedi soir.

Souvenez-vous qu’à la fin, il n’en restera qu’un. Ou une. Après un mois de compétition, le niveau grimpe à la "Star Academy" comme a pu le constater Matthieu Gonet, le répétiteur culte de l’émission, invité à participer aux évaluations cette semaine. La preuve ? Immunisé lors du prime précédent, Axel s’est lui-même déçu avec sa reprise proprette de "Je vole", parti trop tôt sur les premières notes de piano. "J’aimerais qu’il passe un step", avoue Michael Goldman. "Il fait toujours 8, j’aimerais un 10".

Star Academy 2023 - Axel déçu de ses évaluations Source : Star Academy

Au registre des satisfactions, Pierre a fait savourer son grain de voix rauque et rock sur "Someone Like You" de Adele et montre qu'il est sans doute plus qu'un challenger face au toujours séduisant Julien. Héléna a encore fait pleurer Cécile Chaduteau avec "Je vole" tandis que "le culot" de Margot sur la chanson culte de Michel Sardou a impressionné Mathieu Gonet. Sans faute également pour Lénie la benjamine et Clara la diva.

Trois candidats ont en revanche montré leurs limites et hérité d’une nomination pour le prochain prime. Le malheureux Victorien s’est crashé sur "Je vole", totalement à côté de la mélodie. "Personne ne peut expliquer ce qui s’est passé", avouera-t-il aux caméras. "C’était un festival de fausses notes, un grand moment solitude". Tellement tragique que la prod ne diffusera même pas la réaction des profs.

Malgré toute sa bonne volonté sur "Changer" de Gims, Djebril hérite de sa deuxième nomination de la saison. "Il s'est ouvert, mais il a des limites vocales. Je ne prends pas une claque", regrette Michael Goldman. "On sent qu’il a pris de l’assurance mais c’est encore toute neuf", renchérit Matthieu Gonet qui a visiblement bien étudié le dossier.

Enfin Candice qui jouera elle aussi sa place au Château samedi soir. Spectaculaire en danse, la jeune candidate manque cruellement de coffre sur "Je vole", surtout après les performances de ses camarades. "C’est charmant, c’est mignon", observe Matthieu Gonet. "Mais elle était prisonnière de ce petit brin de voix." Pas mieux.