"Star Academy", la deuxième demi-finale : vous êtes plutôt Team Pierre ou Team Héléna ?

Après la qualification de Julien face à Axel, Pierre et Héléna vont s'affronter lors de la deuxième demi-finale de la Star Academy 2023-2024. Une grande soirée à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ samedi prochain à partir de 21h10. Avant ce face-à-face très attendu, TF1info dresse les points forts et les points faibles des deux élèves.

Leurs destins sont liés depuis le tout premier prime, et leur duo séduisant sur "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper. Héléna et Pierre seront opposés samedi prochain lors de la deuxième demi-finale de la "Star Academy" 2023-2024. Entre la jeune candidate belge et le rocker normand, une belle complicité s’est installée au Château. Les voir se disputer une place en finale face à Julien sera forcément émouvant pour eux, comme pour les téléspectateurs. Les votes déjà ouverts, TF1info fait le point sur les atouts des deux élèves pour s’imposer…

Team Pierre

S’il n’a que 21 ans, Pierre Garnier dégage déjà une belle maturité, lui qui joue de la guitare et de la batterie depuis son plus jeune âge. Originaire du petit village de Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, cet étudiant en marketing discret s’est vite imposé comme l’une des valeurs sûres de la promo.

Ses forces

Grâce à son solide bagage de musicien, Pierre sait presque toujours s’adapter aux chansons qu’on lui propose. Et ça tombe bien puisqu’avec son délicieux timbre éraillé, il dispose de l’une des signatures vocales les plus identifiables de la promo. Si la danse et le théâtre n’étaient pas ses grandes passions au départ, il a su tirer profit de son séjour au Château pour affirmer sa présence scénique.

Ses faiblesses

Vocalement, Pierre n’a plus grand-chose à apprendre. On pourrait même lui reprocher de ne jamais prendre de risques puisque jusqu’ici son charme a fait mouche en toutes circonstances. Or il lui faudra sans doute sortir de sa zone de confort lors de la demi-finale pour donner le change au timbre puissant d’Héléna. Au risque d’être éclipsé au pire moment.

Sa plus belle perf

Le 13 janvier dernier, Pierre se frotte à "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion. Un monument de la variété francophone que son grain de voix si particulier transforme en merveilleuse ballade rock à l'anglo-saxonne. Regardez…

Star Academy 2023 - Pierre chante "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion Source : Star Academy

Team Héléna

C’est la dernière fille en compétition depuis le départ surprise de Lénie. Héléna Bailly, 21 ans, n’était sans doute pas la candidate la plus expansive au départ. Mais son indéniable puissance vocale, sa modestie et son abnégation dans le travail en ont vite fait de la jeune Belge l’une des meilleures élèves de la saison.

Ses forces

Héléna, c’est presque la définition de la Star Academy à elle toute seule. Avant le premier prime, cette étudiante en orthophonie chantait dans sa chambre d’ado et n’avait jamais affronté un public. Les téléspectateurs l’ont vu prendre de l’assurance au fil des jours jusqu’à son magnifique tableau sur "Vole" samedi dernier.

Ses faiblesses

Malgré tous ses efforts, Héléna reste d’abord une chanteuse à voix, un manque de rythme récurrent l’empêchant d’être une vraie "performeuse" sur scène. Lors de la demi-finale, elle devra sans doute se faire violence pour prouver qu’elle est une star en puissance et avoir le droit d’affronter Julien en finale.

Star Academy 2023 - "Tu peux être très fière de toi." Quand le tableau hommage d'Héléna sur "Vole" se réalise Source : Star Academy

Sa plus belle perf

Lors de la demi-finale entre Julien et Axel, Héléna a présenté son tableau sur "Vole" de Céline Dion, mis en scène, chanté et dansé pour rendre hommage à son grand-mère disparue quelques jours plus tôt. L’un des moments les plus bouleversants de la saison. Regardez…