La tournée de la "Star Academy" se prolonge encore avec un passage à Bercy

La promotion 2023 n’a pas encore couronné son gagnant que l’ensemble des élèves sélectionnés pour la tournée a déjà de quoi se réjouir. Lénie, Héléna, Candice, Julien, Axel, Pierre et Djebril donneront près de 70 concerts en France, en Belgique et en Suisse à partir de mars. Une date vient d’être annoncée à l’Accor Arena, l’une des scènes les plus mythiques de la capitale.

Ils n’ont pas caché leur surprise en découvrant que leur tournée, annoncée avant même le début de la saison, était "un immense carton". Nikos Aliagas a profité de la première demi-finale samedi dernier pour communiquer aux élèves de la "Star Academy" qu’ils étaient actuellement numéro un des ventes.

L’intérêt du public est tel pour les jeunes chanteurs que des dizaines de dates ont été ajoutées pour finalement dépasser la soixantaine de concerts en quatre mois. Près d'un tiers des représentations affiche complet.

Un deuxième Bercy pour Lénie

Lénie, Héléna, Candice, Julien, Axel, Pierre et Djebril débuteront leur marathon musical au Zénith d’Amiens le 9 mars. Au programme notamment ? Deux spectacles à guichets fermés au Dôme de Paris, six concerts à Bruxelles, un autre à Genève et deux passages au Zénith de Paris le même jour en mai. Les Star Académiciens qui chantent depuis le début de la saison qu’ils "iront au bout de leurs rêves" ne s’attendaient sans doute pas à se produire dans l’une des salles les plus mythiques de France.

L’Accor Arena, ex-Bercy, d’une capacité de 20.000 places, a ouvert la billetterie pour une représentation qui s’annonce spéciale le 8 juin prochain. Une enceinte que connaît la benjamine de la promotion, Lénie, invitée à chanter sur scène par Christophe Maé lors de la saison. De quoi aussi rappeler des souvenirs à d’anciens Star Académiciens. On se rappelle notamment que la "Star Academy 3" avait investi le Parc des Princes il y a 20 ans.