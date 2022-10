"Star Academy" : qui sont les trois premiers nommés de la saison ?

Amisse a-t-elle eu tort de choisir un tube du père du directeur ? Toujours est-il que sa reprise d’"Envole-moi" au piano n’a pas convaincu Michael Goldman & co. Mais le cancre de la semaine, c’est clairement Julien, un peu égaré sur "You and I" de Stevie Wonder. Et complètement paumé au rayon danse sur Britney Spears. Raconter ses peines de cœur aux filles, c’est bien. Mais ça ne garantit pas d’aller loin dans l’émission...