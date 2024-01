Star Academy : Axel décroche un avantage mystérieux avant sa demi-finale face à Julien

Avant leur demi-finale, Axel et Julien ont passé une nouvelle évaluation au Château cette semaine. L'occasion de rendre hommage à l'un de leurs camarades et d'écrire une mini pièce de théâtre à leur image. S'ils ont étonné tous les deux, c'est Axel qui l'a emporté, avec à la clé un "avantage" samedi soir.

L’un des deux sera finaliste de la Star Academy. Avant de s’affronter samedi soir en direct sur TF1, Axel et Julien ont passé une nouvelle évaluation au Château cette semaine. Et elle pourrait être décisive puisque le meilleur des deux remportera "un avantage important lors du prime", promet Michael Goldman avant le début de ce duel au sommet.

Pour séduire les profs, les garçons ont été chargés de présenter une chanson en hommage à l’un de leurs camarades, une chorégraphie sur le titre de leur choix puis une mise en scène de théâtre sortie toute droit de leur imagination. De quoi montrer que leur élimination précoce lors du marathon d’évaluations la semaine dernière n’était qu’un accident ?

Julien fait chanter Adeline Toniutti

Le premier à se présenter, c’est Julien. Rayonnant, il commence par "Count on Me" pour Candice, son coup de cœur dans l’aventure. Dans un registre soul qui lui va comme un gant, il chante mieux que jamais. Puis il enchaîne avec une chorégraphie énergique sur le majestueux Iron de Woodkid, invité au Château cette semaine. Avant de terminer par une mise en scène récréant la Star Ac à la cour de Louis XIV…

Malin, Julien renverse les rôles et demande à Adeline Toniutti de chanter une nouvelle version de sa célèbre vocalise "I Feel Happy", transformée en "Je me sens fort à mon aise". Il est ensuite rejoint par deux guests de choix. Pierre est ainsi chargé d’interpréter Fernand, un pianiste qui joue par inadvertance le triton, une note qui invoque le diable. Héléna l’inquisitrice débarque soudain et condamne à mort le malheureux. C’était "Game of Star Ac" à Dammarie-les-Lys.

Axel transformé en Nikos de l'an 1700

Sauvé par les téléspectateurs samedi dernier, Axel a retrouvé la confiance. Son choix de chanson s’est porté sur "Ma Famille" de Jean-Jacques Goldman en hommage à Margot, "parce qu’on était tous les deux les rigolos de service qui n’ont pas toujours connu des trucs cool dans leur vie". Il danse ensuite sur "From Now on" de la comédie musicale The Greatest Showman, "parce je sais qui je suis et je sais où je veux aller."

Vient enfin le théâtre et une relecture de la Star Ac à l'an 1700, avec la complicité là aussi de Pierre et Héléna. Axel joue Monsieur Nicolas de l’Alias - un clin d’œil à un célèbre animateur ? - à la recherche du nouveau bouffon du roi. Son premier finaliste ? Pierre, un joueur de mandoline qui a "perdu trois doigts à cause de la gangrène". Un détail qui provoque l’hilarité générale. Face à lui, Héléna, "à la recherche du sens du rythme depuis treize semaines". Lequel des deux a-t-il choisi ? C'est à découvrir dans le replay de la Quotidienne sur TF1+ !

Après mûre réflexion avec les professeurs, Michael Goldman vient révéler le verdict de l’une des évaluations les plus disputées de la saison. "Le vainqueur dont on a voulu saluer le sérieux et le travail, c’est Axel", annonce le directeur au jeune homme, fou de joie. "Tu découvriras quel est ton avantage sur le prime. Mais c’est un avantage assez important", lui promet-il.

"Dans ma tête, ça réfléchit à mille choses", réagit l’heureux face aux caméras de l'émission. "Qu’est-ce que ça peut être ? Comme ça va être une soirée pleine de défis, je me dis qu’avoir un petit coup de pouce aux portes de la finale, ça ne peut être que positif." Et si après plusieurs semaines de doutes, le pétillant Axel était en train de griller politesse à ses camarades ?