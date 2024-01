Star Academy : Axel et Julien déjà sur le pied de guerre avant leur demi-finale

S’ils n’ont pas encore digéré l’élimination de Lénie, les quatre "survivants" de la Star Ac préparent déjà la suite. Avant leur demi-finale de samedi, Axel et Julien vont être soumis à de nouvelles évaluations. Héléna et Pierre seront chargés de concocter la mise en scène de leur chanson idéale sur le prime.

Tout s’accélère au Château de Dammarie-les-Lys. Après l’élimination inattendue de Lénie, samedi 13 janvier, les quatre élèves encore en lice n’ont pas le temps de gamberger puisque les profs de la Star Academy leur ont concocté un programme chargé pour les prochains jours. Avant d’être opposés lors de la première demi-finale samedi prochain, Axel et Julien vont en effet être soumis à une nouvelle série d’évaluations mercredi. À la clé pour le meilleur des deux, "un avantage" encore mystérieux lors du prime qui sera conçu comme "une sorte de parcours du combattant", vient leur annoncer Michael Goldman. Détail important pour les fans : les votes sont déjà ouverts.

Axel remonté comme un coucou

Pour commencer leurs évaluations, Axel et Julien vont devoir proposer une minute de théâtre sur un thème imposé choisi par Pierre de Brauer. La particularité ? Il leur faudra écrire eux-mêmes leur texte. Deuxième épreuve : une minute de chorégraphie sur une musique de leur choix. Enfin, pour le chant, les garçons devront choisir une chanson dédiée à une personne qu’ils ont croisée durant leur parcours à la Star Ac et qui les a touchés à sa manière. "C’est l’histoire que vous allez raconter et l’émotion que ça peut dégager qui va faire la différence", souligne Michael Goldman.

Éliminé le premier lors du marathon des évaluations la semaine dernière, Julien n’affiche guère d’enthousiasme à l’idée de se retrouver de nouveau devant les professeurs. "C’est un peu notre revanche", savoure Axel, remonté comme un coucou depuis qu’il a été sauvé par les téléspectateurs samedi soir. "On a cette chance de passer pour la dernière fois des évaluations et de ne pas être nommés à la première ou à la deuxième. Je vais pouvoir tout faire pour montrer aux profs que j’ai progressé."

Et Héléna et Pierre dans tout ça ? Si leur demi-finale n’aura lieu que le 27 janvier prochain – presque une éternité – ils ne vont pas chômer cette semaine puisque dès mardi, ils vont se réunir avec les équipes artistiques de l’émission pour choisir la chanson qu’ils rêvent d’interpréter sur le prime de samedi et concocter une mise en scène qui leur ressemble. Si la jeune candidate belge rêve d’un tableau chanté et dansé, le rockeur normand a déjà une idée précise : "Je me vois avec ma guitare, des danseurs qui tournent autour de moi, et derrière… du feu !", se marre-t-il. Chiche.